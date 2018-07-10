"Мама - Оксана, тато - Вадим": стали відомі подробиці про знайдену дитину під Києвом

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Під Києвом знайшли трирічну дівчинку

В селі Демидів Київської області розшукують батьків маленької дівчинки на ім'я Рита. Дитину знайшли 6 липня. Дитина змогла розповісти деякі подробиці про свою сім'ю. Про це передає "Типовий Київ" Facebook.

На вигляд дівчинці близько трьох років. Маленька Рита розповіла, що її маму дівчинки звуть Оксана, тата – Вадим, бабусю – Світлана. Живуть вони в Києві, а в Демидов приїхали в гості до бабусі.

Фото: Дівчинка, яка шукає батьків (facebook.com/kievtypical)

Наголошується, що дитина доглянута, добре одягнений. У даний момент дівчинку оглянули медики.

Повідомляється, що з дитиною все в порядку, настрій у дівчинки хороше, а правоохоронці тим часом розшукують батьків дитини, а також звертаються з проханням до населення, якщо хто дізнався дівчинку, повідомити про місцезнаходження її батьків.

Скріншот поста (facebook.com/kievtypical)

Користувачі соцмережі бурхливо отерагировали на цю інформацію.

"Моя маленька мила! Як вона могла зникнути зі свого будинку. Сподіваюся, її батьки скоро знайдуть її. Органи управління правоохоронців, департаменту поліції і лікарні. Прошу допомогти знайти її батьків. Будь ласка, напишіть і опублікуйте на стіні Фейсбуку коли дитина знайде своїх батьків"; "В яку лікарню відправили дитину, Шукає бабуся"; "щось мені підказує, що бабуся отримає по повній. Дівчинці бажаю скорішого повернення додому, а людям які не пройшли повз, міцного здоров'я і всіх благ", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/kievtypical)

Раніше повідомлялося, що в Київській області знайшли маленьку дитину.

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