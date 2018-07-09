Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Разыскиваются родители: в Киевской области нашли маленького ребенка (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 19:31
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В сети ищут родственников маленькой девочки

В селе Демидов Киевской области разыскивают родителей маленькой девочки по имени Рита. Ребенка нашли 6 июля. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Отмечается, что на вид девочке около трех лет.

Фото: Рита (facebook.com/KyivOperativ)

"Внимание! Розыск! 06.07.18 в Вышгородском районе, с. Демидов, найден ребенок по имени Рита, примерно три года. Если есть обращения по розыску ребенка или любая информация относительно родителей, прошу сообщить", - отметили в сети.

Где сейчас находится ребенок – не сообщается.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве пропал девятилетний ребенок.

Мальчик с улицы Кирилловской сел в трамвай и поехал в неизвестном направлении. Был одет в синие тапки, серые брюки, футболку и черную кепку (на кепке несколько значков).

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти (видео: РБК-Украина)

Помогите найти: в Киеве пропал пожилой мужчина "Оставил деньги и документы": в Киеве пропал студент (фото)
Теги: ребенок, розыск, пропал человек, Киевская область
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь