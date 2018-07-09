Разыскиваются родители: в Киевской области нашли маленького ребенка (фото)

В сети ищут родственников маленькой девочки

В селе Демидов Киевской области разыскивают родителей маленькой девочки по имени Рита. Ребенка нашли 6 июля. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Отмечается, что на вид девочке около трех лет.

Фото: Рита (facebook.com/KyivOperativ)

"Внимание! Розыск! 06.07.18 в Вышгородском районе, с. Демидов, найден ребенок по имени Рита, примерно три года. Если есть обращения по розыску ребенка или любая информация относительно родителей, прошу сообщить", - отметили в сети.

Где сейчас находится ребенок – не сообщается.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве пропал девятилетний ребенок.

Мальчик с улицы Кирилловской сел в трамвай и поехал в неизвестном направлении. Был одет в синие тапки, серые брюки, футболку и черную кепку (на кепке несколько значков).

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