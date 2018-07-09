Розшукуються батьки: у Київській області знайшли маленьку дитину (фото)

У мережі шукають родичів маленької дівчинки
В селі Демидів Київської області розшукують батьків маленької дівчинки на ім'я Рита. Дитину знайшли 6 липня. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.
Зазначається, що на вигляд дівчинці близько трьох років.
Фото: Ріта (facebook.com/KyivOperativ)
"Увага! Розшук! 06.07.18 у Вишгородському районі, с. Демидів, знайдена дитина на ім'я Ріта, приблизно три роки. Якщо є звернення щодо розшуку дитини або будь-яка інформація щодо батьків, прошу повідомити", - зазначили в мережі.
Де зараз знаходиться дитина – не повідомляється.
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Раніше повідомлялося, що в Києві зникла дев'ятирічна дитина.
Хлопчик з вулиці Кирилівської сів у трамвай і поїхав у невідомому напрямку. Був одягнений у сині шкарпетки, сірі штани, футболку і чорну кепку (на кепці кілька піктограм).
Як поводяться на дорогах представники української влади (відео: РБК-Україна)