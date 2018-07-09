Розшукуються батьки: у Київській області знайшли маленьку дитину (фото)

У мережі шукають родичів маленької дівчинки

В селі Демидів Київської області розшукують батьків маленької дівчинки на ім'я Рита. Дитину знайшли 6 липня. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Зазначається, що на вигляд дівчинці близько трьох років.

Фото: Ріта (facebook.com/KyivOperativ)

"Увага! Розшук! 06.07.18 у Вишгородському районі, с. Демидів, знайдена дитина на ім'я Ріта, приблизно три роки. Якщо є звернення щодо розшуку дитини або будь-яка інформація щодо батьків, прошу повідомити", - зазначили в мережі.

Де зараз знаходиться дитина – не повідомляється.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Києві зникла дев'ятирічна дитина.

Хлопчик з вулиці Кирилівської сів у трамвай і поїхав у невідомому напрямку. Був одягнений у сині шкарпетки, сірі штани, футболку і чорну кепку (на кепці кілька піктограм).

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