Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Розшукуються батьки: у Київській області знайшли маленьку дитину (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 19:31
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

У мережі шукають родичів маленької дівчинки

В селі Демидів Київської області розшукують батьків маленької дівчинки на ім'я Рита. Дитину знайшли 6 липня. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Зазначається, що на вигляд дівчинці близько трьох років.

Фото: Ріта (facebook.com/KyivOperativ)

"Увага! Розшук! 06.07.18 у Вишгородському районі, с. Демидів, знайдена дитина на ім'я Ріта, приблизно три роки. Якщо є звернення щодо розшуку дитини або будь-яка інформація щодо батьків, прошу повідомити", - зазначили в мережі.

Де зараз знаходиться дитина – не повідомляється.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Києві зникла дев'ятирічна дитина.

Хлопчик з вулиці Кирилівської сів у трамвай і поїхав у невідомому напрямку. Був одягнений у сині шкарпетки, сірі штани, футболку і чорну кепку (на кепці кілька піктограм).

Як поводяться на дорогах представники української влади (відео: РБК-Україна)

Допоможіть знайти: у Києві зник літній чоловік "Залишив гроші і документи": у Києві зник студент (фото)
Теги: дитина, розыск, пропал человек, Киевская область
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся