У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске

Стоит такое жилье порядка 2,4 млн грн

У мамы лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко появилась новая квартира площадью в 77 кв. м и 14-метровое паркоместо на Печерске в Киеве. Об этом сообщает bihus.info.

Любовь Ляшко оформила свидетельство на право собственности 6 ноября 2017 года. Недвижимость находится в новострое на улице Евгения Коновальца, 36-Е. Квадратный метр в этом доме стоит от 31 тыс. грн, значит вся квартира мамы нардепа оценивается в 2,4 млн грн. Согласно документам, Любовь Ляшко инвестировала в квартиру и паркоместо еще на этапе строительства.

До выхода на пенсию мама Олега Ляшко жила в селе Варва в Черниговской области. Там она работала оператором котельной на газоперабатывающем заводе. Она никогда не владела бизнесом. Ее доход в месяц – это 1600 грн пенсии.

Видео: Имущество мамы Олега Ляшка (youtube.com/BIHUS info)

В 2008 году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райадминистрации 2 га земли, которые потом разбили на более мелкие участки. Сейчас у мамы нардепа осталось 0,84 га. Также она приобрела 72 сотки земли в селе Пуховка под Киевом. Общая стоимость всей земли оценивается в 3 млн грн.

В 2012 году мать Ляшко купила три квартиры по 100 кв. м каждая в здании бизнес-класса на улице Евгения Коновальца. На следующий год все они были проданы, осталось только 13-метровое паркоместо.

В 2017 году Любовь Ляшко приобрела трехкомнатную квартиру за 1,5 млн грн в новострое на улице Бориса Гмыри, 10/40. Также на нее оформлен дом неизвестной площади в селе Богдановка около Киева.

Напомним, что экс-жена нардепа Власенко проиграла судебную апелляцию в деле о доме.

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