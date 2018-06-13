У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську

Коштує таке житло близько 2,4 млн грн

У мами лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка з'явилася нова квартира площею в 77 кв. м і 14-метрове паркомісце на Печерську в Києві. Про це повідомляє bihus.info.

Любов Ляшко оформила свідоцтво на право власності 6 листопада 2017 року. Нерухомість знаходиться в новобудові на вулиці Євгена Коновальця, 36-Е. Квадратний метр в цьому будинку коштує від 31 тис. грн, значить вся квартира мами нардепа оцінюється в 2,4 млн грн. Згідно з документами, Любов Ляшко інвестувала в квартиру і паркомісце ще на етапі будівництва.

До виходу на пенсію мама Олега Ляшка жила в селі Варва на Чернігівщині. Там вона працювала оператором котельні на газопереробному заводі. Вона ніколи не володіла бізнесом. Її дохід у місяць - це 1600 грн пенсії.

Відео: Майно мами Олега Ляшка (youtube.com/BIHUS info)

У 2008 році Любов Ляшко безкоштовно отримала від Вишгородської райадміністрації 2 га землі, які потім розбили на більш дрібні ділянки. Зараз у мами нардепа залишилося 0,84 га. Також вона придбала 72 сотки землі в селі Пухівка під Києвом. Загальна вартість всієї землі оцінюється в 3 млн грн.

У 2012 році мати Ляшка купила три квартири по 100 кв. м кожна в будівлі бізнес-класу на вулиці Євгена Коновальця. На наступний рік всі вони були продані, залишилося тільки 13-метрове паркомісце.

У 2017 році Любов Ляшко придбала трикімнатну квартиру за 1,5 млн грн в новобудові на вулиці Бориса Гмирі, 10/40. Також на неї оформлений будинок невідомої площі в селі Богданівка біля Києва.

Нагадаємо, що екс-дружина нардепа Власенка програла судову апеляцію в справі про будинок.

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