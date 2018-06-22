Мандрівники зі сходу: дети из прифронтовой зоны отправятся в путешествие по Украине

Волонтеры взялись осуществить мечту выпускников гимназии из города Золотое Луганской области

Юноши и девушки из прифронтовой зоны отправятся в путешествие по Украине. Благотворительный фонд Сергея Жадана и ОО "Украинские рубежи" организовали проект "Мандрівники зі Сходу". Сейчас организации ищут партнерские институции в городах и призывают поддержать проект на платформе краудфандинга Big Idea. В путешествие дети отправятся в августе 2018 года.

Когда волонтеры проекта "Олени Святого Николая" (харьковское подразделение ОО "Всеукраинское объединение "Украинские рубежи") прошлой зимой поздравляли детей из прифронтовой зоны, выпускники из Золотого попросили не подарки, а возможность увидеть Украину.

"Мы осуществим мечту детей, которые видят войну собственными глазами. Дадим им возможность познать и почувствовать свою страну, - говорит соучредительница Благотворительного Фонда Сергея Жадана Ирина Куницына. - Золотое - Харьков - Львов - Черновцы - Одесса - Запорожье - Золотое: таким будет маршрут путешествия для четырнадцати выпускников. У детей из Золотого нет на такую поездку ни денег, ни умения ее организовать. Нет знакомых и друзей в других городах".

"Поэтому нам очень важна поддержка людей и институций, чтобы не просто провести экскурсии и походы в музеи и театры, а заинтересовать детей чем-то новым, познакомить со знаковыми людьми, поговорить о важном и, возможно, сложном", - добавила она.

Соорганизаторы акции "Мандрівники зі Сходу" - волонтеры проекта "Олени Святого Николая" - уже третий год воплощают мечты детей, которые живут в прифронтовой зоне. Они собирают сотни писем, которые дети пишут Святому Николаю, и привлекают неравнодушных “впрячься в сани” вместе с “оленями”, поучаствовав в исполнении желаний - деньгами или подарками. Всего же за это время было доставлено около 3000 загаданных подарков, в почти 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской области.

К сожалению, некоторые мечты, рассказывают организаторы проекта, выполнить не так просто. Ведь многие дети просят не ролики или книги, а чтобы вернулся папа, или чтобы на Донбассе и Луганщине снова был мир. "Вернуть ребенку отца мы не можем, - говорит волонтерка Евгения Левинштейн, - но знаем, что мир начинается с понимания, а эту мечту можно приблизить. Выпускники городка Золотое мечтали о путешествие по родной стране. И наша цель подарить им эту возможность познакомиться с Украиной".

"Общаясь с людьми в разных уголках страны, постоянно убеждаемся, что одной из главных проблем нашего общества является его закрытость, изолированность, - говорит Сергей Жадан. - Мы плохо знаем друг друга, плохо знаем свою страну, слабо ее ощущаем. Отсюда наши страхи, стереотипы, наша полная дезориентированность. Как преодолеть эти страхи? Очевидно, открывая для себя страну, в которой живешь, знакомясь с соотечественниками, приезжая в другие города, регионы".

По данным различных социологических исследований, от 80 до 90% жителей Донецкой и Луганской областей никогда не были за пределами собственного региона. Страна не знает саму себя, и дети это чувствуют - говорят инициаторы проекта.

Все путешествие будет зафиксировано на видео. Впечатления детей, их наблюдения и размышления станут основой документального фильма об индивидуальном и непосредственном опыте познания собственной страны.

Проект "Мандрівники зі Сходу" поможет детям познакомиться с Украиной, почувствовать ее масштаб и драйв - чтобы дети понимали, за что бороться и сознательно могли выбрать собственное будущее: где жить, чем заниматься, где учиться. Почувствовать, частью какой страны они являются.

Присоединиться к "Мандрівникам зі Сходу" может каждый: поддержите проект на платформе краудфандинга Big Idea или предложите свою помощь во время путешествия. Для этого можно написать на почту: zhadancharity@gmail.com или позвонить организаторам: 066 716 64 42 Марина, 063 565 63 39 Евгения.

Напомним, волонтер призвала помочь бойцам в киевском госпитале.