Мандрівники зі сходу: діти з прифронтової зони відправляться в подорож по Україні

Волонтери взялися здійснити мрію випускників гімназії з міста Золоте Луганської області

Юнаки та дівчата з прифронтової зони відправляться в подорож по Україні. Благодійний фонд Сергія Жадана та ГО "Українські рубежі" організували проект "Мандрівники зі Сходу". Зараз організації шукають партнерські інституції в містах і закликають підтримати проект на платформі краудфандингу Big Idea. У подорож діти вирушать у серпні 2018 року.

Коли волонтери проекту "Олені Святого Миколая" (Відокремлений підрозділ у Харкові ГО "Всеукраїнське об`єднання "Українські рубежі") минулої зими вітали дітей із прифронтової зони, випускники з Золотого просили не подарунків, а можливості побачити Україну.

"Ми здійснимо мрію дітей, які бачать війну на власні очі. Дамо їм можливість пізнати й відчути свою країну, – говорить співзасновниця Благодійного Фонду Сергія Жадана Ірина Куніцина. – Золоте – Харків – Львів – Чернівці – Одеса – Запоріжжя – Золоте: таким буде маршрут подорожі для чотирнадцяти випускників. У дітей із Золотого немає на таку поїздку ані грошей, ані вміння її організувати. Немає знайомих і друзів у інших містах".

"Тому для нас дуже важлива підтримка людей і інституцій, щоб не просто провести для дітей екскурсії та походи в музеї і театри, а заохотити до пізнання нового, культурних відмінностей, познайомити з різними знаковими людьми, провести цікаві й складні розмови", - додала вона.

Співорганізатори акції "Мандрівники зі Сходу" - волонтери проекту "Олені Святого Миколая" вже третій рік втілюють мрії дітей, котрі живуть в прифронтовій зоні. Вони збирають сотні листів, котрі діти пишуть Святому Миколаю і залучають небайдужих "запрягти санчата" разом з "оленями", взявши участь у виконанні бажань - грошима або подарунками. Всього за цей час було доставлено близько 3000 подарунків, саме тих, про які діти писали в листах, в майже 20 населених пунктів Донецької і Луганської області.

На жаль, деякі мрії, розповідають організатори проекта, виконати не так просто. Адже багато дітей просять не ролики чи книжки, а щоб повернувся тато, чи щоб на Донбасі і Луганщині знову був мир. "Повернути дитині батька ми не можемо , – говорить волонтерка Євгенія Левінштейн, – але знаємо, що мир починається із порозуміння, тож цю мрію можна наблизити. Випускники містечка Золоте мріяли про подорож рідною країною. І наша мета подарувати їм цю можливість познайомитися з Україною".

"Спілкуючись із людьми в різних куточках країни, постійно переконуємось, що однією з головних проблем нашого суспільства є його закритість, ізольованість, – говорить Сергій Жадан. – Ми погано знаємо одне одного, погано знаємо свою країну, слабко її відчуваємо. Звідси наші страхи, стереотипи, наша цілковита дезорієнтованість. Як подолати ці страхи? Очевидно, відкриваючи для себе країну, в якій живеш, знайомлячись із співгромадянами, приїжджаючи до інших міст, регіонів".

За даними різних соціологічних досліджень, від 80 до 90% мешканців Донецької й Луганської областей ніколи не були за межами власного регіону. Країна не знає себе сама, і діти це відчувають – говорять ініціатори проекту.

Всю мандрівку буде зафіксовано на відео. Враження дітей, їхні спостереження і роздуми стануть основою документального фільму про індивідуальний та безпосередній досвід пізнання власної батьківщини.

Проект "Мандрівники зі Сходу" допоможе дітям познайомитися з Україною, відчути її масштаб і драйв – аби діти розуміли, за що боротися, і свідомо могли обрати власне майбутнє: де жити, чим займатися, де навчатися. Відчути, частинкою якої країни вони є.

Приєднатися до "Мандрівників зі Сходу" може кожен та кожна, фондувавши проект на Спільнокошті або запропонувавши свою допомогу під час мандрівки. Для цього можна написати на пошту: zhadancharity@gmail.com або зателефонувати організаторкам: +38 066 716 64 42 Марина, +38 063 565 63 39 Євгенія.

Нагадаємо, волонтер закликала допомогти бійцям у київському госпіталі.