В Мариуполе экипаж полиции сопроводил машину с роженицей в роддом

Фото РБК-Украина

Женщина почти сразу после приезда родила дочку

В Мариуполе сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль, у которого возникла техническая неисправность. Как оказалось, водитель авто спешил, потому что имел на это важную причину. В салоне машины находилась его беременная жена, которая вот-вот должна рожать. Полицейские решили помочь супругам. Об этом передает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Тwitter.

Полицейский экипаж сопроводил семью в роддом. Впоследствии стало известно, что в 6 утра на свет появилась девочка.

В полиции поздравили супругов с рождением дочери.

Скриншот поста (twitter.com/sergey_prach)

В свою очередь благодарно супругов оставило благодарность экипажу "Чайка 105" на горячей линии полиции.

Фото: twitter.com/sergey_prach

В комментариях отметили, что это не первый случай, когда патрульные помогают в аналогичных ситуациях.

"Знаю что месяц назад такой же случай был под Кременчугом, копы помогли в сопровождении для пары, потому что женщина вот-вот должна родить", - рассказал пользователь Sergey Prach.

Скриншот комментариев (twitter.com/sergey_prach)

Ранее сообщалось, что в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО. В Харьковском региональном центре оценивания качества образования пообещали, что у девушки будет возможность пройти ВНО чуть позже.

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