В Маріуполі екіпаж поліції супроводжував машину з породіллею в пологовий будинок

Фото РБК-Україна

Жінка майже одразу після приїзду народила доньку

В Маріуполі працівники патрульної поліції зупинили автомобіль, у якого виникла технічна несправність. Як виявилося, водій авто поспішав, бо мав на це важливу причину. В салоні машини знаходилася його вагітна дружина, яка ось-ось мала народжувати. Поліцейські вирішили допомогти подружжю. Про це передає прес-служба МВС України на своїй сторінці в Тwitter.

Поліцейський екіпаж супроводив родину до пологового будинку. Згодом стало відомо, що о 6-й ранку на світ з’явилася дівчинка.

В поліції привітали подружжя з народженням доньки.

Скріншот поста (twitter.com/sergey_prach)

В свою чергу вдячне подружжя залишило подяку екіпажу "Чайка 105" на гарячій лінії поліції.

Фото: twitter.com/sergey_prach

В коментарях зазначили, що це не перший випадок, коли патрульні допомагають в аналогічних ситуаціях.

"Знаю що місяць тому такий же випадок був під Кременчуком, копи допомогли в супроводі для пари, бо жінка ось-ось мала народити", - розповів користувач Sergey Prach.

Скріншот коментарів (twitter.com/sergey_prach)

‏Раніше повідомлялося, що в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО. В Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти пообіцяли, що у дівчини буде можливість пройти ЗНО трохи пізніше.

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