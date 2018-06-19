Масштаб сплошной вырубки деревьев в Карпатах показали на видео

Экологи забили тревогу из-за вырубки деревьев в карпатских лесах

На территории украинских Карпат в Усть-Чернянском лесничестве обнаружили масштабные сплошные вырубки. Об этом сообщает пресс-служба WWF Украины. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Facebook.

Опустевшую территорию заметили активисты проекта "Лесная стража" WWF.

Эксперты проанализировали спутниковые снимки и обнаружили 50 гектаров обнаженных склонов, где в течение нескольких предыдущих лет вели вырубки деревьев. Специалисты выяснили, что в лесничестве еще планируют санитарные вырубки на площади более 13 гектаров.

Заподозрив нарушения, экологи отправились на территорию вырубок. В поселке Усть-Черная несколько десятков неизвестных лиц крепкого телосложения перекрыли мост, который вел к лесосеке, и устроили словесный конфликт. Активисты были вынуждены вызвать полицию.

Видео: Вырубка лесов Карпат (facebook.com/wwfukraine)

Трое сотрудников полиции не смогли повлиять на то, чтобы проверка достоялась. Экологам и журналистам удалось попасть на лесосеку на следующий день: части группы – ночью, а другой – днем ​​в сопровождении Национальной полиции.

"Когда нам, наконец, удалось попасть на место, мы были поражены масштабом сплошных вырубок. Выборочно осмотрев пни свежесрезанных деревьев, мы обнаружили, что процент больных деревьев может быть значительно меньше, чем указанный в документации", – рассказал координатор проекта "Лесная стража" Дмитрий Карабчук.

Скриншот поста (facebook.com/wwfukraine)

Ранее сообщалось, что в Киевской области лось пришел к людям.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (видео: STYLER.rbc.ua)