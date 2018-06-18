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Хотел пить: в Киевской области лось пришел к людям

STYLERLIFE        18.06.2018 - 15:20

Перепуганный лось испытывал жажду

В Киевской области испуганный лось вышел к людям. Об этом рассказала одна из очевидцев происшествия Юлия Прокуда на странице сообщества "Вышгород" в социальной сети Facebook.

В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области к жителям вышел напуганный лось.

Как сообщила очевидец происшествия Юлия Прокуда, лось пришел сначала к водоему в селе, но оттуда ее прогнали.

"Приехали на выходные погостить к родителям! Вышли в Новых Петровцах с детками прогуляться...как вы думаете, кого мы встретили?" - сообщила женщина.

 

Фото: Лось в Киевской области (facebook.com/groups/Vyshgorod)

Перепуганного лося встретили местные жители, которые сориентировались, как нужно поступить в данной ситуации. Они дали ему попить воды с помощью бутылки, а потом вызвали ветеринара.

После этого лося транспортировали обратно в лес.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Vyshgorod)

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Теги: лось, Киевская область, животные
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