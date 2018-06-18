Хотел пить: в Киевской области лось пришел к людям

Перепуганный лось испытывал жажду
В Киевской области испуганный лось вышел к людям. Об этом рассказала одна из очевидцев происшествия Юлия Прокуда на странице сообщества "Вышгород" в социальной сети Facebook.
В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области к жителям вышел напуганный лось.
Как сообщила очевидец происшествия Юлия Прокуда, лось пришел сначала к водоему в селе, но оттуда ее прогнали.
"Приехали на выходные погостить к родителям! Вышли в Новых Петровцах с детками прогуляться...как вы думаете, кого мы встретили?" - сообщила женщина.
Фото: Лось в Киевской области (facebook.com/groups/Vyshgorod)
Перепуганного лося встретили местные жители, которые сориентировались, как нужно поступить в данной ситуации. Они дали ему попить воды с помощью бутылки, а потом вызвали ветеринара.
После этого лося транспортировали обратно в лес.
Скриншот поста (facebook.com/groups/Vyshgorod)
Напомним, в РФ цирковой медведь во время выступления набросился на дрессировщика.
Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (video.rbc.ua)