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Хотів пити: у Київській області лось прийшов до людей

STYLERLIFE        18.06.2018 - 15:20

Переляканий лось відчував спрагу

У Київській області переляканий лось вийшов до людей. Про це розповіла одна з очевидців події Юлія Прокуда на сторінці спільноти "Вишгород" в соціальній мережі Facebook.

У селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області до жителів вийшов наляканий лось.

Як повідомила очевидець події Юлія Прокуда, лось прийшов спершу до водоймища в селі, але звідти її прогнали.

"Приїхали на вихідні погостювати до батьків! Вийшли в Нових Петрівцях з дітками прогулятись...як ви думаєте, кого ми зустріли?" - повідомила жінка.

 

Фото: Лось в Київській області (facebook.com/groups/Vyshgorod)

Переляканого лося зустріли місцеві жителі, які зорієнтувалися, як потрібно вчинити в даній ситуації. Вони дали йому попити води за допомогою пляшки, а потім викликали ветеринара.

Після цього лося транспортували назад у ліс.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Vyshgorod)

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Теги: лось, Киевская область, тварини
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