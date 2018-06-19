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Масштаб суцільної вирубки дерев у Карпатах показали на відео

STYLERLIFE        19.06.2018 - 09:41

Екологи забили на сполох через вирубку дерев у карпатських лісах

На території українських Карпат в Усть-Чорнянському лісництві виявили масштабні суцільні вирубки. Про це повідомляє прес-служба WWF України. Відповідне відео опубліковано у соцмережі Facebook.

Спорожнілу територію помітили активісти проекту "Лісова варта" WWF.

Експерти проаналізували супутникові знімки і виявили 50 гектарів оголених схилів, де протягом кількох попередніх років вели вирубування дерев. Фахівці з'ясували, що в лісництві ще планують санітарні рубки на площі понад 13 гектарів.

Запідозривши порушення, екологи вирушили на територію вирубок. У селищі Усть-Чорна кілька десятків невідомих осіб міцної статури перекрили міст, що вів до лісосіку, і влаштували словесний конфлікт. Активісти були змушені викликати поліцію.

Відео: Вирубка лісів Карпат (facebook.com/wwfukraine)

Троє співробітників поліції не змогли вплинути на те, щоб перевірка відбулася. Екологам і журналістам вдалося потрапити на лісосіку на наступний день: частині групи – вночі, а іншій – вдень у супроводі Національної поліції.

"Коли нам, нарешті, вдалося потрапити на місце, ми були вражені масштабом суцільних вирубок. Вибірково оглянувши пні свіжозрізаних дерев, ми виявили, що відсоток хворих дерев може бути значно менший, ніж зазначений у документації", – розповів координатор проекту "Лісова варта" Дмитро Карабчук.

Скріншот поста (facebook.com/wwfukraine)

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Теги: экология, Карпаты, вырубка лесов
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