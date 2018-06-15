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Массовая дезинформация: журналист указал на угрозу для госбезопасности Украины

STYLERLIFE        15.06.2018 - 15:29
Фото: oda.zt.gov.ua
Фото: oda.zt.gov.ua

Он подчеркнул, что Украина должна заботиться о своей безопасности

Известный украинский журналист, бывший участник рок-группы "Мертвий півень" Роман Чайка указал на важную деталь, которая грозит государственной безопасности Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, Украина до сих пор не может обеспечить свою безопасность, особенно в сфере информационной политики.

"В этом проблема. Мы выключили в "кабелях" и "раздаче" московские средства массовой дезинформации. Ну и что? У нас есть юридические лица – NewsOne, "Интер", это же украинские СМИ", - отметил Чайка.

Фото: Роман Чайка (facebook.commox.perkalaba)

Также Роман коснулся проблемы запрета Коммунистической партии. Он обратил внимание, что почитатели тоталитарной идеологии теперь, после запрета своей деятельности апеллируют к демократическим ценностям.

"Они действуют методом коммуниста Симоненко: когда запретили коммунистическую партию, он угрожал иском в Европейский суд по правам человека и всеми соответствующими демократическими процедурами. То есть человек, который исповедовал тоталитарную человеконенавистническую идеологию и методы, где не было никакой демократии, хочет защищаться по-демократически, как только его задели", - сказал журналист.

Он подчеркнул, что Украина должна заботиться о своей безопасности, несмотря на то, имеет враг российский паспорт или это коллаборационист с украинским паспортом.

"В этом случае так же должна работать наша безопасность: какая разница, имеет враг российский паспорт или это коллаборационист с украинским паспортом? Защищаться надо? "1-й и 2-й армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" – это классический гибридный вариант с российскими кадровыми военными и местными коллаборационистами. Что такое "местный коллаборационист" у нас? Как мы его трактуем – как брата во Христе и согражданина или врага? Вот здесь лежит ответ. Для меня человек, который говорит, что нельзя называть наших солдат нашими, – это такой же враг", - говорит Роман Чайка.

Ранее Чайка поделился размышлениями о том, почему украинцы не хотят "быть умными" на выборах.

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Теги: СМИ, российские СМИ, коммунисты
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