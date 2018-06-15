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Масова дезінформація: журналіст вказав на загрозу для держбезпеки України

STYLERLIFE        15.06.2018 - 15:29
Фото: oda.zt.gov.ua
Фото: oda.zt.gov.ua

Він підкреслив, що Україна повинна дбати про свою безпеку

Відомий український журналіст, колишній учасник рок-групи "Мертвий півень" Роман Чайка вказав на важливу деталь, яка загрожує державній безпеці України. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, Україна досі не може забезпечити свою безпеку, особливо у сфері інформаційної політики.

"В цьому проблема. Ми вимкнули в "кабелі" і "роздачі" московські засоби масової дезінформації. Ну і що? У нас є юридичні особи – NewsOne, "Інтер", це ж українські ЗМІ", - зазначив Чайка.

Фото: Роман Чайка (facebook.commox.perkalaba)

Також Роман торкнувся проблеми заборони Комуністичної партії. Він звернув увагу, що шанувальники тоталітарної ідеології тепер, після заборони діяльності апелюють до демократичних цінностей.

"Вони діють методом комуніста Симоненко: коли заборонили комуністичну партію, він погрожував позовом до Європейського суду з прав людини та всіма відповідними демократичними процедурами. Тобто людина, який сповідував тоталітарну людиноненависницьку ідеологію і методи, де не було ніякої демократії, хоче захищатися по-демократичному, як тільки його зачепили", - сказав журналіст.

Він підкреслив, що Україна повинна дбати про свою безпеку, незважаючи на те, що ворог має російський паспорт або це колаборант з українським паспортом.

"У цьому випадку так само повинна працювати наша безпека: яка різниця, ворог має російський паспорт або це колаборант з українським паспортом? Захищатися треба? "1-й і 2-й армійські корпуси "ДНР" і "ЛНР" – це класичний гібридний варіант з російськими кадровими військовими і місцевими колабораціоністами. Що таке "місцевий колаборант" у нас? Як ми трактуємо як брата у Христі і співгромадянина чи ворога? Ось тут лежить відповідь. Для мене людина, яка говорить, що не можна називати наших солдатів нашими, – це такий же ворог", - каже Роман Чайка.

Раніше Чайка поділився роздумами про те, чому українці не хочуть бути розумними" на виборах.

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Теги: ЗМІ, российские СМИ, коммунисты
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