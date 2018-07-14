Мать Сенцова боится реакции сына после ее письма к Путину

Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Олег Сенцов голодает с 14 мая

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России, боится реакции сына на письмо, которое она написала президенту РФ Владимиру Путину. В послании она просит помиловать ее сына. Людмила Сенцова думает, что реакция Олега будет негативной. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

В то же время мать Сенцова надеется, что ее отношения с сыном, который неоднократно делал заявления против просьб к Путину о помиловании, "никак не изменятся".

Напомним, что 13 июля мать Сенцова, которого РФ приговорила к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать ее сына.

Читайте также, как в Российской Федерации активисты отпраздновали день рождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в тюрьме Лабытанги.

Кстати, в Киеве прошла акция #FreeOlegSentsov ко дню рождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин