"Торт, шарики и скрипка": в Москве красочно отметили день рождения Олега Сенцова

Иллюстративное фото: Олег Сенцов (коллаж: РБК-Украина)

На акцию собрались несколько десятков человек

В Российской Федерации активисты отпраздновали день рождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в тюрьме Лабытанги. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Около 40 человек собрались возле памятника Владимиру Высоцкому. Они принесли с собой черные воздушные шарики в виде цифр 42 – возраст Сенцова и 62 – 62-й день его голодовки. Акция не была санкционирована властями, организаторы даже не подавали уведомления. Вскоре к собравшимся подошли полицейские: они интересовались причиной собрания и предупреждали, что она может быть расценена как противоправная", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что во время проведения акции, одна из активисток играла на скрипке. В этот момент другие активисты пели различные песни и поздравляли украинца с днем рождения.

Видео: в РФ отметили день рождения Олега Сенцова (krymr.com)

Кстати, в пятницу, 13 июля, политзаключенному украинскому режиссеру, узнику Российской Федерации Олегу Сенцову, который голодает уже 61 день, исполнилось 42 года. В центре Киева состоялась акция #FreeOlegSentsov в поддержку узника Кремля. Украинцы собрались на Майдане Незалежности с плакатами в поддержку незаконно заключенного в РФ украинца.

В центре столицы собралось много неравнодушных людей. В руках активистов были плакаты с фотографиями Сенцова и с требованием освободить его.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)