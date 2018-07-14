"Торт, кульки і скрипка": у Москві яскраво відзначили день народження Олега Сенцова

Ілюстративне фото: Олег Сенцов (колаж: РБК-Україна)

На акцію зібралися кілька десятків людей

В Російській Федерації активісти відсвяткували день народження українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується у в'язниці Лабитангі. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Близько 40 чоловік зібралися біля пам'ятника Володимиру Висоцькому. Вони принесли з собою чорні повітряні кульки у вигляді цифр 42 – вік Сенцова і 62 – 62-й день голодування. Акція не була санкціонована владою, організатори навіть не подавали повідомлення. Незабаром до присутніх підійшли поліцейські: вони цікавилися причиною зборів і попереджали, що вона може бути розцінена як протиправна", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що під час проведення акції, одна з активісток грала на скрипці. В цей момент інші активісти співали різні пісні та вітали українця з днем народження.

Відео: у РФ відзначили день народження Олега Сенцова (krymr.com)

До речі, в п'ятницю, 13 липня, політв'язню українському режисерові, в'язневі Російської Федерації Олегу Сенцову, який голодує вже 61 день, виповнилося 42 роки. У центрі Києва відбулася акція #FreeOlegSentsov в підтримку в'язня Кремля. Українці зібралися на Майдані Незалежності з плакатами на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українця.

У центрі столиці зібралося багато небайдужих людей. У руках активістів були плакати з фотографіями Сенцова і з вимогою звільнити його.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)