День рождения Олега Сенцова: в Киеве проходит акция в поддержку политзаключенного (фоторепортаж)

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Активисты поддержали украинца в центре столицы

В пятницу, 13 июля, политзаключенному украинскому режиссеру, узнику Российской Федерации Олегу Сенцову, который голодает уже 61 день, исполнилось 42 года. В центре Киева состоялась акция #FreeOlegSentsov в поддержку узника Кремля.

Украинцы собрались на Майдане Незалежности с плакатами в поддержку незаконно заключенного в РФ украинца.

Фото: РБК-Украина

В центре столицы собралось много неравнодушных людей. В руках активистов были плакаты с фотографиями Сенцова и с требованием освободить его.

Фото: РБК-Украина

"Олег, возвращайся живым", - написали на одном из плакатов.

"Дорогой Олег! Остановки голодовку! Вернись к жизни. Ты нам нужен! Живи…" – написал один из активистов.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе в семье воспитательницы и шофера.

Напомним, Сенцов был осужден на 20 лет тюремного заключения по делу "крымских террористов". 14 мая 2018 года украинский режиссер объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных (около 70 человек), которых удерживает Россия. Несмотря на состояние здоровья, режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

Кстати, в сети организовали флешмоб в поддержку Сенцова.

Ранее сообщалось, что появилось первое за два года видео с Олегом Сенцовым в российской тюрьме.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)