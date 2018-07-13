День народження Олега Сенцова: в Києві проходить акція на підтримку політв'язня (фоторепортаж)

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Активісти підтримали українця в центрі столиці

У п'ятницю, 13 липня, політув'язненому українському режисерові, в'язневі Російської Федерації Олегу Сенцову, який голодує вже 61 день, виповнилося 42 роки. У центрі Києва відбулася акція #FreeOlegSentsov на підтримку в'язня Кремля.

Українці зібралися на Майдані Незалежності з плакатами на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українця.

Фото: РБК-Україна

У центрі столиці зібралося багато небайдужих людей. В руках активістів були плакати з фотографіями Сенцова і з вимогою звільнити його.

Фото: РБК-Україна

"Олег, повертайся живим", - написали на одному з плакатів.

"Дорогий Олег! Зупинки голодування! Вернись до життя. Ти нам потрібен! Живи ..." - написав один з активістів.

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Олег Сенцов народився 13 липня 1976 року в Сімферополі в родині виховательки і шофера.

Нагадаємо, Сенцов був засуджений на 20 років тюремного ув'язнення у справі "кримських терористів". 14 травня 2018 року український режисер оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів (близько 70 осіб), яких утримує Росія. Незважаючи на стан здоров'я, режисер відмовляється припиняти голодування і писати прохання про помилування.

До речі, в мережі організували флешмоб на підтримку Сенцова.

Раніше повідомлялося, що з'явилося перше за два роки відео з Олегом Сенцової в російській в'язниці.

Олег Сенцов. Один в полі воїн (відео: РБК-Україна)