Мати Сенцова боїться реакції сина після її листа до Путіна

Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)

Олег Сенцов голодує з 14 травня

Мати українського політв'язня Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії, боїться реакції сина на лист, який вона написала президентові РФ Володимиру Путіну. У листі вона просить помилувати її сина. Людмила Сенцова думає, що реакція Олега буде негативною. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

В той же час мати Сенцова сподівається, що її стосунки з сином, який неодноразово робив заяви проти прохань до Путіна про помилування, "ніяк не зміняться".

Нагадаємо, що 13 липня мати Сенцова, якого РФ засудила до 20 років колонії за звинуваченням у тероризмі, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина.

Читайте також, як у Російській Федерації активісти відсвяткували день народження українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується у в'язниці Лабитангі.

До речі, у Києві пройшла акція #FreeOlegSentsov до дня народження українського режисера Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один у полі воїн