McDonald’s проиграл суд за Big Mac: что будет с бургером

Коллаж РБК-Украина

Ирландская сеть ресторанов быстрого питания Supermac’s лишила пищевого гиганта права использовать бренд Big Mac

Во вторник, 15 января, основатель и владелец ирландской сети быстрого питания Supermac's Питер Макдона выиграл битву против гиганта McDonald's за использование товарных знаков в Европе. Об этом сообщило западное издание "The Guardian".

Дело в том, что ресторанный гигант помешал стремлению Supermac's выйти за пределы Ирландии, потому что McDonald's утверждал, что сходство между Big Mac и Supermac's может запутать клиентов.

McDonald's получил право на использование бренда Big Mac в Европе в 1996 году. Это позволяло корпорации не только выпускать продукцию, но и открыть рестораны под названием Big Mac.

Питер Макдона (фото: facebook.com/pg/supermacsofficial/)

Однако Бюро Европейского Союза по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO) постановило, что McDonald's не доказал подлинного использования Big Mac - компания из США фактически ни разу не воспользовалась правом на открытие ресторана Big Mac.

В итоге патент был отозван у McDonald's, а Supermac's теперь сможет открывать свои заведения по всей Европе. Вероятно, теперь другие компании смогут использовать название Big Mac.

65-летний ирландец Питер Макдона получил прозвище Supermac еще будучи подростком после невероятного выступления в футбольном матче в конце 1960-х годов. А в 1978 году он открыл свой первый ресторан в графстве Голуэй. В настоящее время компания имеет 106 торговых точек в Ирландии и Северной Ирландии.

В заявлении Supermac's говорится, что он выиграл битву Давида против Голиафа - против издевательств над товарными знаками со стороны влиятельной многонациональной корпорации.

Ресторан Supermac's (фото: facebook.com/pg/supermacsofficial/)

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"Но в Одессе все равно продолжат продавать Мак Бурек", - пошутил Anatoly Makhynya.

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Скриншот комментариев: facebook.com

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