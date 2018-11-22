"Это кощунство": украинцы шокированы открытием ресторана в Доме профсоюзов

Фото: коллаж РБК-Украина

PR-агентство Mainstream заявило о разрыве контракта с официальным представителем KFC в Украине

Скандал вокруг открытия в пятую годовщину Революции Достоинства кафе быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в центре Киева, что вылилось в стычки правоохранителей с активистами, возмутил и разозлил украинцев. В соцсетях не утихают обсуждения и гневные комментарии относительно выдачи разрешения на открытие там общепита.

В четверг, 22 ноября, PR-агентство Mainstream заявило о разрыве контракта с официальным представителем KFC в Украине - компанией YUM! Brands.

Фото: под Домом профсоюзов (С14)

"Все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме Профсоюзов, не были услышаны офисом KFC. А позиция, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", - говорится в опубликованном на странице в Facebook заявлении управляющего директора компании Mainstream Светланы Сверчковой.

В компании попросили прощения у всех украинцев за решения, принятые компанией KFC, а также выразили сожаление, что им не удалось донести до инвесторов значение неприкосновенности памяти о погибших во время Революции Достоинства.

"Мы помним и уважаем трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в Революции Достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы просим прощения у всех украинцев за решения, принятые Компанией KFC. Мы сожалеем, что так и не смогли донести до инвесторов значение неприкосновенности памяти о погибших во время Революции Достоинства", - отметила Сверчкова.

Скрин: facebook.com/mainstream.ua

Фото: Дом профсоюзов

На официальной Facebook-странице украинского представительства KFC в комментариях под рекламой возмущенные граждане убеждены, что "работать на костях" ресторан так и не сможет, а также предлагают устроить соответствующий флешмоб против открытия в Доме профсоюзов заведения быстрого питания:

"Я не могу понять, как вы додумались открыть новое заведение в Доме профсоюзов, где убивали людей. Чем думали На что рассчитывали? Сейчас скандал. Работать вам все равно не дадут" ...

"Самое время начать флэш-моб: приходить к KFC с плакатами" Kentucky Fried Children "," Kentucky Fried Citizens "и большими фото раненых и погибших в Доме профсоюзов, чтобы видели все посетителями заведения";

"Жареные цыплята в доме, где сгорели люди. А в компании тонкое чувство юмора. Представляю, как руководство дусилося со смеху:" ... прикинь, мы откроемся там, где 5 лет назад сгорели люди. Это так созвучно с названием. Особенно Зацените слово fried! Ахаха! ";

"KFC.Ukraine, у Вас совсем с этикой проблемы, открывать Вашу" харчевни жареных цыплят "в Доме Профсоюзов, где было убито столько людей? Так может сразу на кладбище открывайте и деньги зарабатывайте, там хороший трафик людей на праздники" ...

Скрин: facebook.com/KFC.Ukraine

"Судя по всему, ресторан KFC в Доме Профсоюзов на Майдане Незалежности открыла российская компания. Смотрите скриншоты. Предприниматели с "братской страны" особо не заморачивались. Просто подтерли данные в контактах на сайте. Но нашлись люди, которые залезли в гугловский кэш. Смотрите.

Вот что находится в кэше Google: https://webcache.googleusercontent.com/search...

А вот как выглядит страница KFC сейчас: http://www.kfc-ukraine.com/to-owners-of-land-plots-and-prem...", - говорится в сообщении Айдера Муджабаева в Facebook.

Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Как говорится - почувствуйте разницу. И если вам не противно, то заходите туда пожрать. У россиян. Жареных кур. В сожженном Дома Профсоюзов. Во время украинской Революции Достоинства. Налетай!", - добавил активист.

Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev

В комментариях к сообщению пользователи соцсети живо обсуждают открытие - и выдачу разрешения на это - ресторана быстрого питания в Доме профсоюзов, в котором несколько лет назад живьем сгорели люди, участвовавшие в событиях Революции Достоинства:

"Сделали специально в эти даты, я знаю что все дру договорились через 2 недели. Но видимо они хотели сделать болезненно, намеренно";

"Москали как москали, но разрешения давали наши у*бни";

"Этот кейс можно раздуть и на материнскую компанию. Многие мировые медиа охотно опубликуют такой материал";

"А до этой даты никто не знал, что там будет? И если бы не годовщина, то так и все бы прошло? Они же не с появились мгновенно, давал же горсовет разрешения на ремонт и другое... изменилось, Виталий Кличко?";

"Сожгут его и пес с ним"...

Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Ну почему у нас чиновники, принимающие такие решения, настолько недалекие? Как вообще попадают во властные кабинеты такие люди, которые просто даже не догадываются, что сейчас мир стал настолько прозрачным, что за 15 минут образованый журналист может найти все концы, погруженные в воду?";

"Это кощунство";

"Он еще там работает, или уже наработался? Какая последняя инфа?";

"Я бы смотрел немного дальше КФС, кто-то же им предоставил в аренду помещения, согласовал разрешения и все такое";

"А разрешение расположения в доме тоже давали эрэфовские органы власти?";

"Нет слов;

"Но американская KFC все же не имеет российской прописки. Так и напишите в kfc про ситуацию. И телефоны там есть. https://www.kfc.com/about/contact-ус";

Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Вопрос - какое животное выдало разрешение на открытие заведения?";

"А кто будет ссорится со Штатами? У россиян лишь франшиза. Но в реальности дирекция у ресторана хоть и нанятая в России, но все эти кфс, макдональдсы и бургер кинги - 60% доходов отдают головным кампаниям. Никто не рискнет из-за российского менеджмента, нанятого этой компанией, ссорится с американскими инвесторами";

Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Через пару месяцев там не только курицу будут продавать. Там будет бизнес центр с ресторанами и магазинами. К сожалению, история никому не нужна"...

Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev

Как сообщалось ранее, полиция отпустила активистов, которые были задержаны в ходе акции протеста против открытия в здании Дома профсоюзов на Майдане Незалежности фастфуда KFC.

Также правоохранители заявили о проведении расследования в связи с применением спецсредств в ходе столкновений под Домом профсоюзов в Киеве - 21 ноября - ранее активисты С14 заявили, сотрудники полиции в ходе столкновений применяли газовые баллончики.

Напомним, во время Революции Достоинства в ночь на 19 февраля 2014 Дом профсоюзов почти полностью сгорел, в огне погибли десятки человек.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина