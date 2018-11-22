"Це блюзнірство": українці шоковані відкриттям ресторану в Будинку профспілок

Фото: колаж РБК-Україна

PR-агентство Mainstream заявило про розрив контракту з офіційним представником KFC в Україні

Скандал навколо відкриття на п'яту річницю Революції Гідності кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у центрі Києва, що вилилося в сутички правоохоронців з активістами, обурив і розлютив українців. У соцмережах не вщухають обговорення і гнівні коментарі щодо видачі дозволу на відкриття там громадського харчування.

У четвер, 22 листопада, PR-агентство Mainstream заявило про розрив контракту з офіційним представником KFC в Україні - компанією YUM! Brands.

Фото: під Будинком профспілок (С14)

"Всі прописані нами ризики та попередження, пов’язані з відкриттям ресторану в Будинку Профспілок, не були почуті офісом KFC. А та позиція, на якій наполягає клієнт, суперечить етичним стандартам і цінностям нашої компанії. У зв'язку з цим ми припиняємо співпрацю з компанією YUM! Brands", - йдеться в опублікованій на сторінці Facebook заяві керуючого директора компанії Mainstream Світлани Свєрчкової.

В компанії попросили вибачення у всіх українців за рішення, прийняті компанією KFC, а також висловили жаль, що їм не вдалося донести до інвесторів значення недоторканності пам'яті про загиблих під час Революції Гідності.

"Ми пам’ятаємо та поважаємо трагічні події на Майдані. Ми брали активну участь у Революції Гідності та поділяємо прагнення нашого народу до європейського шляху розвитку. Ми просимо вибачення у всіх українців за рішення, прийняті Компанією KFC. Ми шкодуємо, що так і не змогли донести до інвесторів значення недоторканості пам'яті про загиблих під час Революції Гідності", - зазначила Сверчкова.

Скрін: facebook.com/mainstream.ua

Фото: Будинок Профсоюзів

На офіційній Facebook-сторінці українського представництва KFC у коментарях під рекламою обурені громадяни висловлюють переконання, що "працювати на кістках" ресторан так не зможе, а також пропонують влаштувати відповідний флешмоб проти відкриття у Будинку профспілок закладу швидкого харчування:

"Я не можу зрозуміти, як ви додумалися відкрити новий заклад у Будинку профспілок, де вбивали людей. Чим думали? На що розраховували? Зараз скандал. Працювати вам все рівно не дадуть"...

"Саме час розпочати флеш-моб: приходити до KFC з плакатами "Kentucky Fried Children", "Kentucky Fried Citizens" та великими фото поранених та загиблих у Домi Профспiлок, щоб бачили усi вiдвiдувачи закладу";

"Смажені курчата у будинку, де згоріли люди. А у компанії тонке почуття гумору. Уявляю, як керівництво дусилося зі сміху:"... прикинь, ми відкриємося там, де 5 років тому згоріли люди. Це так співзвучно з назвою. Особливо зацініть слово fried! Ахаха!";

"KFC.Ukraine, у Вас зовсім з етикою проблеми, відкривати Вашу "харчівню смажених курчат" в Будинку Профспілок, де було вбито стільки людей? То може одразу на цвинтарі відкривайте та гроші заробляйте, там гарний трафік людей на свята"...

Скрін: facebook.com/KFC.Ukraine

"Судячи з усього, ресторан KFC в Будинку Профспілок на Майдані Незалежності відкрила російська компанія. Дивіться скріншоти. Підприємці з "братньої країни" особливо не морочилися. Просто подтерли дані в контактах на сайті. Але знайшлися люди, які залізли в гуглівський кеш. Дивіться.

Ось що знаходиться в кеші Google: https://webcache.googleusercontent.com/search...

А ось як виглядає сторінка KFC зараз: http://www.kfc-ukraine.com/to-owners-of-land-plots-and-prem...", - йдеться в повідомленні Айдера Муджабаева Facebook.

Скрін: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Як то кажуть - відчуйте різницю. І якщо вам не противно, то заходьте туди пожерти. У росіян. Смажених курей. У спаленому Будинку Профспілок. Під час української Революції Гідності. Налітай!", - додав активіст.

Скрін: facebook.com/ayder.muzhdabaev

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі жваво обговорюють відкриття - і видачу дозволу на це - ресторану швидкого харчування в Будинку профспілок, в якому кілька років тому живцем згоріли люди, що брали участь у подіях Революції Гідності:

"Зробили спеціально в ці дати, я знаю що все дру домовилися через 2 тижні. Але, мабуть, вони хотіли зробити болісно, навмисно";

"Москалі як москалі, але дозволу давали наші у*бні";

"Цей кейс можна роздути і на материнську компанію. Багато світових медіа охоче опублікують такий матеріал";

"А до цієї дати ніхто не знав, що там буде? І якщо б не річниця, то так і все б пройшло? Вони ж не з'явилися миттєво, давала ж міськрада дозвіл на ремонт та інше... що змінилося, Віталій Кличко?";

"Спалять його й пес із ним...

Скрін: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Ну чому у нас чиновники, які приймають такі рішення, настільки недалугі? Як взагалі потрапляють у владні кабінети такі люди, які просто навіть не здогадуються, що зараз світ став настільки прозорим, що за 15 хвилин освічений журналіст може знайти усі кінці, занурені в воду?";

"Це блюзнірство";

"Він ще там працює, або вже напрацювався? Яка остання інфа?";

"Я б дивився трохи далі КФС, хтось же їм надав в оренду приміщення, погодив дозволу і все таке";

"А дозвіл розташування в будинку теж давали эрэфовские органи влади?";

"Немає слів;

"Але американська KFC все ж не має російської прописки Так і напишіть в kfc про ситуацію. І телефони там є. https://www.kfc.com/about/contact-ус";

Скрін: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Питання - яка тварина видало дозвіл на відкриття закладу?";

"А хто буде свариться зі Штатами? У росіян лише франшиза. Але в реальності дирекція біля ресторану хоч і найнята в Росії, але всі ці кфс, макдональдси і бургер кінги - 60% доходів віддають головним кампаній. Ніхто не ризикне з-за російського менеджменту, найнятого цією компанією, свариться з американськими інвесторами";

Скрін: facebook.com/ayder.muzhdabaev

"Через пару місяців там не тільки курку будуть продавати. Там буде бізнес-центр з ресторанами і магазинами. На жаль, історія нікому не потрібна"...

Скрін: facebook.com/ayder.muzhdabaev

Як повідомлялося раніше, поліція відпустила активістів, які були затримані в ході акції протесту проти відкриття в будівлі Будинку профспілок на Майдані Незалежності фастфуду KFC.

Також правоохоронці заявили про проведення розслідування у зв'язку із застосуванням спецзасобів в ході зіткнень під Будинком профспілок у Києві - 21 листопада - раніше активісти С14 заявили, співробітники поліції в ході зіткнень застосовували газові балончики.

Нагадаємо, під час Революції Гідності в ніч проти 19 лютого 2014 року Будинок профспілок майже повністю згорів, у вогні загинули десятки людей.

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Відео: РБК-Україна