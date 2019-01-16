McDonald's програв суд за Big Mac: що буде з бургером

Колаж РБК-Україна

Ірландська мережа ресторанів швидкого харчування Supermac's позбавила харчового гіганта права використовувати бренд Big Mac

У вівторок, 15 січня, засновник і власник ірландської мережі швидкого харчування Supermac's Пітер Макдона виграв битву проти гіганта McDonald's за використання товарних знаків в Європі. Про це повідомило західне видання "The Guardian".

Справа в тому, що ресторанний гігант завадив прагненню Supermac's вийти за межі Ірландії, тому що McDonald's стверджував, що схожість між Big Mac і Supermac's може заплутати клієнтів.

McDonald's отримав право на використання бренду Big Mac в Європі в 1996 році. Це дозволяло корпорації не тільки випускати продукцію, але і відкрити ресторани під назвою Big Mac.

Пітер Макдона (фото: facebook.com/pg/supermacsofficial/)

Проте Бюро Європейського Союзу з питань інтелектуальної власності (EUIPO) постановило, що McDonald's не довів справжнього використання Big Mac - компанія з США фактично жодного разу не скористалася правом на відкриття ресторану Big Mac.

У підсумку патент був відкликаний у McDonald's, а Supermac's тепер зможе відкривати свої заклади по всій Європі. Ймовірно, тепер інші компанії зможуть використовувати назву Big Mac.

65-річний ірландець Пітер Макдона отримав прізвисько Supermac ще будучи підлітком після неймовірного виступу у футбольному матчі в кінці 1960-х років. А в 1978 році він відкрив свій перший ресторан у графстві Голуей. В даний час компанія має 106 торгових точок в Ірландії та Північній Ірландії.

У заяві Supermac's говориться, що він виграв битву Давида проти Голіафа - проти знущань над товарними знаками з боку впливової багатонаціональної корпорації.

Ресторан Supermac's (фото: facebook.com/pg/supermacsofficial/)

Користувачі мережі активно обговорюють цю тему, залишаючи коментарі під публікаціями з цією новиною.

"Але в Одесі все одно продовжать продавати Мак Бурек", - пожартував Anatoly Makhynya.

"Як таке можливо? Одна з найвідоміших марок у світі. Brexit", - дивується Allen Gessen.

Скріншот коментарів: facebook.com

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