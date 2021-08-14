Медовый Спас: что сегодня нужно святить для здоровья и красоты

Сегодня большой праздник - Медовый Спас или Маковея . Также с 14 августа начинается Успенский пост.

Что нужно обязательно освятить сегодня в церкви и что потом делать с этими вещами - читайте в нашем материале ниже.

Что святить в Медовый Спас для здоровья и красоты

Что святить в церкви на Медовый Спас - понятно из самого названия праздника.

По традиции, на службу в храм необходимо взять баночку меда нового урожая, мак и воду. Освященный мед, кстати, принято оставлять в церкви в качестве милостыни. Есть даже поговорка: "В Медовый Спас даже нищий медку попробует".

Сегодня также освящают букеты-обереги. Такой букет называют маковейчиком. Он состоит из полевых трав и цветов (калина, подсолнух, ноготки, душица, мята, донник, колоски овса, ласковец, полынь и обязательно маковые головки).

Говорят, что если цветы из освященного букета вплести в волосы, то они будут оставаться густыми и пышными.

Вариант букета на Медовый Спас (фото: pixabay.com)

Издавна украинки в канун праздника собирали васильки и бархатцы, освящали их на праздничной службе и потом добавляли в воду при купании. Подобное купание защищало от болезней, а отвар бархатцев помогал при желтухе.

Также считается, что вода на Медовый Спас обладает целебной силой, поэтому в праздник в храмах проходит малое водосвятие. И если вы не знали, что святить в церкви на Медовый Спас, обязательно возьмите на службу баночку с водой.

Рецепт здоровья очень прост: после освящения праздничных продуктов, нужно съесть ложку меда и запить тремя глотками освященной воды, и болезни вам будут не страшны.

Для того, чтобы в семье царило благополучие и достаток, принято раскладывать освященные маковые зерна в углах комнаты. Этот ритуал также защитит от сглаза и негативной энергии.

Кстати, помните: рыбные и мясные блюда в Медовый Спас не готовятся, так как 14 августа начинается Успенский пост.