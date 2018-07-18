Меган Маркл показалась на светском мероприятии в необычном для нее образе

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Супруга принца Гарри привлекла внимание нетипичным нарядом

Вчера, 17 июля, герцог Сассекский вместе со своей супругой Меган Маркл посетили выставку в Лондоне. Об этом сообщается на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца - британской резиденции королевской семьи - в Instagram.

На светском мероприятии герцогиня Сассекская предстала в совершенно необычном, но как и всегда стильном, наряде.

Чета посетила художественную выставку, посвященную столетию со дня рождения первого президента ЮАР Нельсона Манделы. Событие прошло в арт-комплексе SouthBank Centre в Лондоне.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на выставке (instagram.com/kensingtonroyal)

"Выставка в SouthBank Centre отмечает жизнь Нельсона Манделы, 100 лет со дня его рождения – сегодня герцог и герцогиня Сассекские посетили выставку, где они встретились с Замасвази Дламини-Мандела, внучкой первого президента республики", - сказано в одной из публикаций в аккаунте Кенсингтонского дворца.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на выставке (instagram.com/kensingtonroyal)

На выставку Меган Маркл подготовилась отлично. Она выбрала оригинальный наряд, которое не похоже ни на одно из тех, которые она надевала ранее на разные светские мероприятия. Супруга принца Гарри появилась в элегантном платье бежевого оттенка от Nonie с черными пуговицами и поясом. Все вместе напоминало крой плаща. Герцогиня также дополнила свой образ туфлями-лодочками на каблуке и клатчем в тон к платью.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на выставке (instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Гарри не проигрывал супруге в эффектном виде. Он надел светлые брюки с коричневым поясом, пиджак похожего оттенка с брюками и белоснежную рубашку.

Королевская супружеская пара также увиделать с 92-летним Эндрю Млангени, который был обвинен в саботаже против тогдашнего правительства апартеида Южной Африки в 1963 году в рамках судебного процесса в Ривонии, и который впоследствии провел 26 лет в тюрьме на острове Роббен.

Напомним, на официальном аккаунте появились официальные фото королевской семьи в честь крестин сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон – принца Луи Артура Чарльза Кембриджского.

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