Меган Маркл з'явилася на світському заході в незвичному для неї образі

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Дружина принца Гаррі привернула увагу нетиповим нарядом

Вчора, 17 липня, герцог Сассекський разом зі своєю дружиною Меган Маркл відвідали виставку в Лондоні. Про це повідомляється на офіційному акаунті Кенсінгтонського палацу - резиденції британської королівської сім'ї - в Instagram.

На світському заході герцогиня Сассекська з'явилася в абсолютно незвичному, але як і завжди стильному, вбранні.

Пара відвідала художню виставку, присвячену сторіччю з дня народження першого президента ПАР Нельсона Мандели. Подія пройшла в арт-комплексі SouthBank Centre в Лондоні.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі на виставці (instagram.com/kensingtonroyal)

"Виставка в SouthBank Centre відзначає життя Нельсона Мандели, 100 років з дня його народження – сьогодні герцог і герцогиня Сассекські відвідали виставку, де вони зустрілися з Замасвазі Дламіні-Мандела, онукою першого президента республіки", - сказано в одній із публікацій в аккаунті Кенсінгтонського палацу.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі на виставці (instagram.com/kensingtonroyal)

До виставки Меган Маркл відмінно підготувалася. Вона вибрала оригінальний наряд, який не схоже ні на один з тих, які вона одягала раніше на різні світські заходи. Дружина принца Гаррі з'явилася в елегантній сукні бежевого відтінку від Nonie з чорними гудзиками та поясом. Все разом нагадувало крій плаща. Герцогиня також доповнила свій образ туфлями-човниками на підборах і клатчем в тон до сукні.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі на виставці (instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Гаррі не програв дружині в ефектному вигляді. Він надів світлі брюки з коричневим поясом, піджак схожого відтінку з брюками і білосніжну сорочку.

Королевська подружня пара також побачилась з 92-річним Ендрю Млангені, якого було звинувачено в саботажі проти тодішнього уряду апартеїду Південної Африки в 1963 році в рамках судового процесу в Ривонії, і який згодом провів 26 років у в'язниці на острові Роббен.

Нагадаємо, на офіційному акаунті з'явилися офіційні фото королівської сім'ї в честь хрестин сина принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон – принца Луї Артура Чарльза Кембриджського.

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