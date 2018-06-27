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Меган Маркл с мужем и Ее Величеством наградили молодежь Британии

STYLERLIFE        27.06.2018 - 10:20
Фото: Меган Маркл и королева Елизавета II (instagram.com/kensingtonroyal)instagram.com/kensingtonroyal
Фото: Меган Маркл и королева Елизавета II (instagram.com/kensingtonroyal)instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Сассекская приступила к общественным делам

26 июня в Букингемском дворце состоялась церемония награждения программы Queens Young Leaders. Ее посетили королева Британии и герцог с герцогиней Сассекские. Об этом сообщается на официальной странице лондонской резиденции в Instagram.

Фото: герцогиня и герцог Сассекские (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог произнес короткую речь перед вручением наград королевой. "Вы – надежда и оптимизм, которые нужны миру, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вас", - произнес он.

Это уже не первое появление супруги принца Гарри в обществе Ее Величества. На награждении Меган была одета в стильное платье молочного оттенка от Prada и черные туфли от Aquazzura. Королева Елизавета была одета в салатовое платье с цветочным принтом и белые перчатки.

Фото: герцогиня и герцогиня Сассекская, королева Елизавета II (instagram.com/kensingtonroyal)

Стоит отметить, что награда Queens Young Leaders поддерживает молодых людей, которые занимаются социальными вопросами в странах Содружества.

Напомним, Мелания Трамп и королева Рания вышли в свет в похожих образах.

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Теги: церемония награждения, Королева Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл
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