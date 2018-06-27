Меган Маркл з чоловіком та Її Величністю нагородили молодь Британії

Герцогиня Сассекська приступила до суспільних справ

26 червня в Букінгемському палаці відбулася церемонія нагородження програми Queens Young Leaders. Її відвідали королева Британії і герцог з герцогинею Сассекські. Про це повідомляється на офіційній сторінці лондонської резиденції в Instagram.

Фото: герцогиня і герцог Сассекские (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог виголосив коротку промову перед врученням нагород королевою. "Ви – надія та оптимізм, які потрібні світу, і ми зробимо все можливе, щоб підтримати вас", - виголосив він.

Це вже не перша поява дружини принца Гаррі в суспільстві Її Величності. На нагородженні Меган була одягнена в стильне плаття молочного відтінку від Prada і чорні туфлі від Aquazzura. Королева Єлизавета була одягнена в салатову сукню з квітковим принтом та білі рукавички.

Фото: герцогиня і герцогиня Сассекская, королева Єлизавета II (instagram.com/kensingtonroyal)

Варто відзначити, що нагорода Queens Young Leaders підтримує молодих людей, які займаються соціальними питаннями в країнах Співдружності.

Нагадаємо, Меланія Трамп і королева Ранія вийшли в світ у схожих образах.

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