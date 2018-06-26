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Мелания Трамп и королева Рания вышли в свет в похожих образах

STYLERLIFE        26.06.2018 - 23:55
Фото: королева Рания и Мелания Трамп (instagram.com/flotus)
Фото: королева Рания и Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

Первые леди поразили всех своими нарядами

В Вашингтоне состоялась встреча короля Иордании Абдалла II ибн Хусейна с президентом США Дональдом Трампом. На приеме присутствовали также первая леди Америки Мелания Трамп и супруга короля Рания аль-Абдулла. Об этом супруга Трампа написала у себя в Instagram.

Фото: встреча в Белом доме (instagram.com/flotus)

"Важный визит короля и королевы Иордании. Дональд Трамп и я были рады приветствовать их в Белом доме. Мы провели открытую и продуктивную дискуссию по поводу многих проблем, с которыми сегодня сталкиваются наши страны", - написала у себя в соцсети Мелания.

Фото: королева Рания и Мелания Трамп (instagram.com/queenrania)

Первая леди США появилась на публике в стильном платье-халате пудрового оттенка с поясом от Proenza Schoulder и в туфлях на каблуках похожего цвета. А королева Рания надела белые широкие брюки от Adeam с поясом пудрового цвета и блузку в тон. Свой образ она дополнила туфлями от Dior и маленькой сумочкой.

Напомним, Мелания Трамп вышла в свет впервые после инцидента с провокационной курткой.

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Теги: Белый дом, встреча, Мелания Трамп
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