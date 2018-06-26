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Меланія Трамп і королева Ранія вийшли в світ у схожих образах

STYLERLIFE        26.06.2018 - 23:55
Фото: королева Ранія та Меланія Трамп (instagram.com/flotus)
Фото: королева Ранія та Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

Перші леді вразили всіх своїми нарядами

У Вашингтоні відбулася зустріч короля Йорданії Абдалла II ібн Хусейна з президентом США Дональдом Трампом. На прийомі були присутні також перша леді Америки Меланія Трамп і дружина короля Ранія аль-Абдулла. Про це дружина Трампа написала у себе в Instagram.

Фото: зустріч в Білому домі (instagram.com/flotus)

"Важливий візит короля і королеви Йорданії. Дональд Трамп і я були раді вітати їх в Білому домі. Ми провели відкриту і продуктивну дискусію з приводу багатьох проблем, з якими сьогодні стикаються наші країни", - написала у себе у соцмережі Меланія.

Фото: королева Ранія і Меланія Трамп (instagram.com/queenrania)

Перша леді США з'явилася на публіці в стильному плаття-халаті пудрового відтінку з поясом від Proenza Schoulder і в туфлях на підборах схожого кольору. А королева Ранія одягнула білі широкі штани від Adeam з поясом пудрового кольору і блузку в тон. Вона доповнила свій образ туфлями від Dior і маленькою сумочкою.

Нагадаємо, Меланія Трамп вийшла у світ вперше після інциденту з провокаційною курткою.

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Теги: Белый дом, встреча, Меланія Трамп
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