Melovin попал в скандал с таксистом: водитель пошел на таран и требовал выкуп

Melovin рассказал о жуткой истории, которая произошла у него с водителем такси. Украинский музыкант во время поездки выронил в салоне дорогой мобильный телефон и водитель вместо того, чтобы вернуть клиенту личную вещь, устроил целый скандал.

После того, как Melovin обнаружил пропажу телефона, он связался с водителем такси. Тот подтвердил, что нашел гаджет музыканта и пообещал его вернуть.

"Водитель согласился его привезти! Думаю, отлично, порядочный, возьму, да и финансово (скажу спасибо). Но тут, голос водителя резко меняется, и он твердит что он в каком-то телефонном центре и готов его продать на запчасти, и его сохранность зависит от гонорара, который я предложу. А это оказалась почти половина стоимости гаджета. После услышанного, стало не по себе не от цены, а от хамства, наглости угроз и манипуляций", - написал Melovin на своей странице в Instagram.

Он добавил, что обращался в службу поддержки, но 4 оператора так и не помогли ему решить проблему. Как они объясняли, у них не было связи с водителем, и они не могут заставить его вернуть телефон, который по факту уже стал не утерянным, а украденным. Музыкант решил встретиться с водителем и решить конфликт мирным путем.

"Мы договорились о встрече с таксистом, чтобы хотя бы каким-то образом вернуть телефон. Ничего не предвещало беды! Взяв телефон в руки, диалог с таксистом о более адекватной сумме не привел нас ни к чему хорошему. Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу, в которой мы сидели. Резко вышел и начал справлять нужду прямо возле машины. Адекватность? Нет, не слышал. Пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать ко всему и ДТП", - рассказал продолжении истории Melovin.

Полиция, которая прибыла на место происшествия, составила протоколы и забрала водителя в участок, чтобы проверить на алкоголь и наркотики. Машину, на которой приехал Melovin, решили забрать на штрафплощадку.

"Однако не прошло и 15 минут, как полиция вернулась вместе с водителем! Мужчинка благополучно пересел в свою машину и уехал, надеюсь не по Вашему вызову", - добавил музыкант.

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