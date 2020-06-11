Как меняется жизнь женщины после смены фамилии: нумерологи дали ответ

После замужества очень многие женщины предпочитают сменить фамилию на фамилию супруга. Психологи сообщили, что смена паспортных данных ведет к изменениям в судьбе женщины. Об этом сообщает Ukr.Media.

Изменение нумерологического кода

Большинство психологов и астрологов верят, что с изменением паспортных данных приходит изменение всей жизни. Дело в том, что каждая фамилия обладает уникальным нумерологическим кодом.

Именно он отвечает за судьбу человека. Эксперты советуют перед тем, как отправляться в ЗАГС посмотреть такой код у мужчины и выяснить, подходит ли он вам.

Новая карма

Когда девушка берет фамилию мужа, она автоматически меняет свою энергетику и карму. Вступая в брак, каждая становится частью семьи, в которой есть проблемы и недостатки. Они и перекладываются на плечи девушки. Психологи предупреждают: если семья жениха имеет неблагополучную судьбу, лучше воздержаться от изменения фамилии.

Отношение к себе меняется

Произнося свою фамилию и имя каждый испытывает различные эмоции. У некоторых это может быть удовольствие и спокойствие, а некоторые раздражаются. Нумерологи отмечают, что девушке самой должно нравиться звучание ее имя с фамилией жениха. Только в таком случае семейная жизнь пары будет счастливой.

Как мы ранее писали, экс-жена Остапчука рассказала про все его измены.