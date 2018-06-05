Местами дожди: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Также стало известно о народном прогнозе на эту неделю
Синоптики рассказали, какой будет погода до конца этой недели, передает УНИАН.
В среду, 6 июня, по всей территории нашей страны практически без осадков. Теплее всего будет в южных регионах - до +29°. В остальных областях - до +24°.
Фото: Карта - погода 6 июня (УНИАН)
В четверг, 7 июня также без осадков. Ночью по стране +8°…+15°, днем на юге до +28°.
Фото: Карта - погода 7 июня (УНИАН)
В пятницу, 8 июня местами пройдут дожди с грозами. В южных областях - до +29°, в остальных регионах до +28°.
Фото: Карта -погода 8 июня (УНИАН)
На выходных, 9 и 10 июня в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +9°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +25°...+30°.
Фото: Карта - погода 9 июня(УНИАН)
В воскресенье, 10 июня ночью на севере до +9°, днем в Украине от +22° до +30°.
Фото: Карта - погода 10 июня (УНИАН)
Также в издании рассказали о народном прогнозе на эту неделю.
6 июня — день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет — румянец года ведет". Идет дождь 6 июня — будет много грибов.
7 июня — Иванов день. Сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю.
Фото: Лето (pixabay.com)
8 июня — Карпа. Много комаров 8 июня — последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня — лето будет теплым.
9 июня — Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — можно ждать ясного следующего дня.
10 июня — Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный — будет богатый урожай.
Ранее сообщалось, что синоптики рассказали об изменении погоды.
Олег Сенцов. Один в поле воин