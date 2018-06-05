Місцями дощі: синоптики розповіли про погоду до кінця тижня

Також стало відомо про народний прогноз на цей тиждень

Синоптики розповіли, якою буде погода до кінця цього тижня, передає УНИАН.

У середу, 6 червня, по всій території нашої країни практично без опадів. Найтепліше буде в південних регіонах - до +29°. У решті областей - до +24°.

Фото: Карта - погода 6 червня (УНІАН)

У четвер, 7 червня також без опадів. Вночі по країні +8°...+15°, вдень на півдні до +28°.

Фото: Карта - погода 7 червня (УНІАН)

У п'ятницю, 8 червня місцями пройдуть дощі з грозами. У південних областях - до +29°, в інших регіонах-до +28°.

Фото: Карта -погода 8 червня (УНІАН)

На вихідні, 9 і 10 червня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі прохолодніше буде на півночі - до +9°, на решті території +12°...+17°. Вдень температура по країні +25°...+30°.

Фото: Карта - погода 9 червня(УНІАН)

У неділю, 10 червня вночі на півночі до +9°, вдень в Україні від +22° до +30°.

Фото: Карта - погода 10 червня (УНІАН)

Також у виданні розповіли про народний прогноз на цей тиждень.

6 червня — день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. Казали: "Шипшина цвіте — рум'янець року веде". 6 червня йде дощ — буде багато грибів.

7 червня — Іванів день. Сильні роси на Іванів день — до хорошого врожаю.

Фото: Літо (pixabay.com)

8 червня — Карпа. Багато комарів 8 червня — остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів. Хороший урожай щавлю 8 червня — літо буде теплим.

9 червня — день Федорин. Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають — можна чекати ясного наступного дня.

10 червня — Микити Тихого, Євтихія. День тихий і безвітряний — буде багатий урожай.

Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли про зміну погоди.

Олег Сенцов. Один у полі воїн