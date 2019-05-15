"Метинвест" открыл арт-выставку и представил книгу о производстве стали

"Метинвест" представил книгу о производстве стали (фото: metinvestholding.com)

Эта книга будет передана библиотекам, школам, профильным высшим и средним учебным заведениям по всему миру

14 мая в Киеве открылась выставка видеоинсталляций Art of steel. На открытии генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков презентовал представителям бизнеса и чиновникам книгу о производстве стали "Металлургическая кухня".

Книга доступным языком рассказывает о том, как устроена металлургия и горное дело. Весь процесс добычи руды и производства стали сравнивается с приготовлением еды - тем, что близко и понятно каждому. Предназначена для старшеклассников и студентов, а также всех, кто интересуется производством и промышленностью. Издание вышло на украинском, русском и английском языках.

В книге используется дополненная реальность: загрузив приложение на смартфон или планшет, можно смотреть видео об одном из этапов создания стали (электронная версия "Металлургической кухни" доступна по ссылке). Это благотворительное издание: книги передадут библиотекам, школам, профильным высшим и средним учебным заведениям в Украине и за рубежом.

"Метинвест" представил книгу о производстве стали (фото: metinvestholding.com)

Art of steel - это видеоинсталляции процесса производства стали - от добычи сырья до объектов, построенных из стали "Метинвеста". Объемное видео через проекторы транслируется на стены, обеспечивая эффект присутствия и полное погружение в самые эффектные моменты производства. Металлургический процесс становится искусством. В то же время, это диалог о том, что для молодых людей может стать делом всей жизни.

Гости выставки смогут получить бумажный экземпляр книги "Металлургическая кухня", поучаствовав в интерактивной игре. Выставка открыта для всех желающих 15-19 мая в культурном центре Artarea по ул. Софиевская, 11-15 с 10:00 до 21:00 (вход свободный).

"Современное искусство отражает наш взгляд на металлургию. Это способ обратить внимание молодых людей на перспективную профессию. Показать то, что привлекает в ней самих металлургов и горняков: здесь есть драйв, эмоции, мощь огня и воды, гордость за результат. Мы создаем то, что приносит пользу и меняет мир. Позволяет подниматься выше, передвигаться быстрее, жить интереснее и комфортнее. Наша отрасль меняется вместе со временем. Приходят новые технологии, сложное оборудование, в нашу работу входит "цифра". И в то же время, сталь - вечный продукт, который можно перерабатывать бесконечно. Приглашаем всех за кулисы металлургической кухни. Это место, которое может изменить ваше представление о профессии", - отмечает гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Иллюстративные фото (metinvest.tilda.ws/steelmaking)

Ранее "Метинвест" инициировал новый формат сотрудничества бизнеса и образования.