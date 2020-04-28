Международная компания помогает справиться с последствиями карантина и поддерживает медиков

Пандемия коронавируса и строгий карантин изменили привычный уклад жизни миллионов людей. Самоизоляция не лучшим образом сказывается на психоэмоциональном состоянии многих людей. Эпидемия также стала источником сильного стресса, потому что многие постоянно испытывают тревогу за свою жизнь и жизнь своих близких.

Компания "Маревен Фуд Европа" (ТМ "Rollton"), одна из первых, взялась помогать украинцам справиться с негативными последствиями карантина, запустив первый в Украине сайт на украинском языке с аудиомедитациями, прослушивание которых поможет не только расслабиться, но также успокоиться и настроиться на позитивный лад.

По сути, все, что вам нужно: это просто зайти на сайт https://medytui.online/, надеть наушники, устроиться поудобнее в любимом кресле и на какое-то время отвлечься от всех событий беспокойного мира.

"Над записью аудиомедитаций работали и продолжают работать звезды украинского шоубизнеса. На сегодня, зайдя на сайт, вы можете: прослушать утреннюю медитацию и настроиться на позитивный день с Маричкой Падалко. С помощью антистресс-медитации от Сергея Бабкина преодолеть усталость, отчаяние и депрессию. Релаксирующая медитация от Юрия Горбунова поможет избавиться вам от тревоги. А вот медитация перед сном от Павла Зиброва поможет расслабиться и настроиться на хороший здоровый сон", - отмечают в компании.

Отмечается, что забота о душевном покое украинцев - не единственная инициатива "Маревен Фуд Европа". Компания направила в больницы в самых напряженных регионах заболеваемости (Киев и область, Черновцы и область, Тернополь), а также в свой родной город - Белую Церковь продукты быстрого приготовления (наборы лапши и супов быстрого приготовления).

Так, 23 апреля больница в Белой Церкви получила полсотни продуктовых наборов, а 24 апреля такие же наборы были доставлены в больницы Киева и Тернополя. До конца следующей недели помощь получат еще 6 больниц в Киеве, Черновцах и Черновицкой области. Всего в рамках инициативы планируется поддержать более 700 медицинских работников.

Кроме того, в Белой Церкви "Маревен Фуд Европа" первой откликнулась на призыв председателя Белоцерковского городского совета о помощи в противодействии распространению COVID-19. С первых дней начала карантина продуктовые наборы через городских социальных работников получили малоимущие жители Белой Церкви, которые не могут сами купить продукты.

В апреле под патронат производственного предприятия, специализирующегося на изготовлении лапши быстрого приготовления и кулинарных приправ попали медики из Белоцерковской больницы №3.

"За счет сокращения коммерческих расходов наша Компания осуществляет максимально посильную помощь в несколько этапов. Сначала мы обратили внимание на пожилых людей, которые не имеют возможности самостоятельно купить продукты. Затем приобрели товары украинского производства: маски, перчатки и экспресс-тесты на коронавирус, которых сейчас так не хватает. Сейчас запускаем поддержку не только в городе Белая Церковь, но и в других городах Украины", - сказал Май Ван Минь, генеральный директор "Маревен Фуд Европа".

Как отмечается, "Маревен Фуд Европа" обещает и впредь оказывать посильную помощь всем тем, кто в ней нуждается, пока пандемия не закончится, и Украина не вздохнет с облегчением