У министра культуры Украины случилось горе

Фото: Евгений Нищук (РБК-Украина)

Чиновник потерял близкого человека

У министра культуры Украины Евгения Нищука умерла мама. Трагическую новость чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Говорят, каждый из нас является ребенком, пока живы наши родители. Сегодня ночью я окончательно повзрослел. К ангелам отправилась моя мама Анна Алексеевна. Всегда буду помнить ваш свет, ваши теплые руки, нежное слово и поддержку. Я чувствовал ее всегда, ежедневно, каждую минуту. И не представляю, как теперь без этого…" – написал он.

Скриншот поста (facebook.com/Yevhen.Nyschuk)

В Министерстве культуры также принесли свои соболезнования Евгению Нищуку в связи с утратой.

Фото: Евгений Нищук с мамой (facebook.com/Yevhen.Nyschuk)

"Очень тяжело терять родных и близких людей, а смерть матери – самая большая трагедия в жизни каждого человека. Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования по поводу утраты самого родного в мире человека. Скорбим вместе с вами, света и вечная ей память..." – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что погибла известный украинский журналист и рекламист.

Юлия Рукавицына начинала карьеру как радиожурналист. Впоследствии она работала в рекламных агентствах Willard Group, "Бюро Маркетинговых Технологий", Publisic Visage, издательском доме Perekhid Publishing House. Также Рукавицына была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля Archikidz, и даже преподавателем журналистики.

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