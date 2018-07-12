У міністра культури України сталося горе

Фото: Євген Нищук (РБК-Україна)

Чиновник втратив близьку людину

У міністра культури України Євгена Нищука померла мама. Трагічну новину чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Кажуть, кожен з нас є дитиною, поки живі наші батьки. Сьогодні вночі я остаточно подорослішав. До ангелам вирушила моя мама Анна Олексіївна. Завжди буду пам'ятати ваше світло, ваші теплі руки, ніжне слово і підтримку. Я відчував її завжди, щоденно, щохвилинно. І не уявляю, як тепер без цього... "- написав він.

Скріншот поста (facebook.com/Yevhen.Nyschuk)

У Міністерстві культури також принесли свої співчуття Євген Нищук у зв'язку з втратою.

Фото: Євген Нищук з мамою (facebook.com/Yevhen.Nyschuk)

"Дуже важко втрачати рідних і близьких людей, а смерть матері - найбільша трагедія в житті кожної людини. Висловлюємо свої щирі і глибокі співчуття з приводу втрати найріднішої в світі людини. Сумуємо разом з вами, світла і вічна їй пам'ять..." - відзначили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що загинула відомий український журналіст і рекламіст.

Юлія Рукавіцина починала кар'єру як радіожурналіст. Згодом вона працювала в рекламних агентствах Willard Group, "Бюро Маркетингових Технологій", Publisic Visage, видавничому домі Perekhid Publishing House. Також Рукавіцина була автором креативу для величезної кількості українських та міжнародних брендів, співорганізатором фестивалю Archikidz, і навіть викладачем журналістики.

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