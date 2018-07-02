"Всецело состояла из искусства": погибла известный украинский журналист и рекламист (фото)

В столице прощаются с популярной радиоведущей

В Киеве 29 июня погибла ведущая радио "Аристократы", журналист и рекламист Юлия Рукавицына. Об этом сообщили коллеги и близкие ведущей в соцсети Facebook.

Прощание состоится в столице в понедельник, 2 июля.

"Друзья, завтра прощаемся с Юлией Рукавициной. 15:30 - 17:00 Крематорий на Байковом. 18:00 Хинкальная на Хмельницкого, 29/2. Юля хотела грузинское застолье без слез", – рассказали в сети.

Фото: Юлия Рукавицына (facebook.com/julia.rukavitsina)

Юлия Рукавицына начинала карьеру как радиожурналист. Впоследствии она работала в рекламных агентствах Willard Group, "Бюро Маркетинговых Технологий", Publisic Visage, издательском доме Perekhid Publishing House. Также Рукавицына была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля Archikidz, и даже преподавателем журналистики, передает "Медианяня".

На радио "Аристократы" вела программы "Дети – детям" и "Воскресный папа", создала подкаст "Погружение".

По данным пользователей сети, Рукавицына попала в ДТП.

Скриншот поста (facebook.com/olga.zhygmanovska)

Знакомые журналиста выразили соболезнования родным и рассказали о знакомстве с радиоведущей.

"Мои переживания невозможно сравнить с горечью утраты родных и близких друзей. Но знакомство и общение с этим человеком было настолько невероятным и значимым для меня, что я просто не имею права промолчать и не выразить своего восхищения Юлией Рукавицыной. Очаровательной, грациозной, всецело состоящей из искусства", - написали в сети.

Скриншот поста (facebook.com/antonina.mitrakhova)

Ранее сообщалось о смерти молодого украинского кинорежиссера и журналиста.

Погибшие герои мая 2018-го (видео: РБК-Украина)