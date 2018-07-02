"Цілком складалася з мистецтва": загинула відома українська журналістка і рекламіст (фото)

У столиці прощаються з популярною радіоведучою
У Києві 29 червня загинула ведуча радіо "Аристократи", журналіст і рекламіст Юлія Рукавіцина. Про це повідомили колеги та близькі ведучої у соцмережі Facebook.
Прощання відбудеться в столиці в понеділок, 2 липня.
"Друзі, завтра прощаємося з Юлією Рукавиціною. 15:30 - 17:00 Крематорій на Байковому. 18:00 Хинкальная на Хмельницького, 29/2. Юля хотіла грузинське застілля без сліз", – розповіли в мережі.
Фото: Юлія Рукавіцина (facebook.com/julia.rukavitsina)
Юлія Рукавіцина починала кар'єру як радіожурналіст. Згодом вона працювала в рекламних агентствах Willard Group, "Бюро Маркетингових Технологій", Publisic Visage, видавничому домі Perekhid Publishing House. Також Рукавіцина була автором креативу для величезної кількості українських і міжнародних брендів, співорганізатором фестивалю Archikidz, і навіть викладачем журналістики, передає "Медіаняня".
На радіо "Аристократи" вела програми "Діти – дітям" і "Недільний тато", створила подкаст "Занурення".
За даними користувачів мережі, Рукавіцина потрапила в ДТП.
Скріншот поста (facebook.com/olga.zhygmanovska)
Знайомі журналіста висловили співчуття рідним і розповіли про знайомство з радіоведучою.
"Мої переживання неможливо порівняти з гіркотою втрати рідних і близьких друзів. Але знайомство і спілкування з цією людиною було настільки неймовірним і значущим для мене, що я просто не маю права промовчати і не висловити свого захоплення Юлією Рукавіциною. Чарівною, граційною, яка цілком складалася з мистецтва", - написали в мережі.
Скріншот поста (facebook.com/antonina.mitrakhova)
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