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"Цілком складалася з мистецтва": загинула відома українська журналістка і рекламіст (фото)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 10:59
Фото: pixabay.com/bernswaelz
Фото: pixabay.com/bernswaelz

У столиці прощаються з популярною радіоведучою

У Києві 29 червня загинула ведуча радіо "Аристократи", журналіст і рекламіст Юлія Рукавіцина. Про це повідомили колеги та близькі ведучої у соцмережі Facebook.

Прощання відбудеться в столиці в понеділок, 2 липня.

"Друзі, завтра прощаємося з Юлією Рукавиціною. 15:30 - 17:00 Крематорій на Байковому. 18:00 Хинкальная на Хмельницького, 29/2. Юля хотіла грузинське застілля без сліз", – розповіли в мережі.

Фото: Юлія Рукавіцина (facebook.com/julia.rukavitsina)

Юлія Рукавіцина починала кар'єру як радіожурналіст. Згодом вона працювала в рекламних агентствах Willard Group, "Бюро Маркетингових Технологій", Publisic Visage, видавничому домі Perekhid Publishing House. Також Рукавіцина була автором креативу для величезної кількості українських і міжнародних брендів, співорганізатором фестивалю Archikidz, і навіть викладачем журналістики, передає "Медіаняня".

На радіо "Аристократи" вела програми "Діти – дітям" і "Недільний тато", створила подкаст "Занурення".

За даними користувачів мережі, Рукавіцина потрапила в ДТП.

Скріншот поста (facebook.com/olga.zhygmanovska)

Знайомі журналіста висловили співчуття рідним і розповіли про знайомство з радіоведучою.

"Мої переживання неможливо порівняти з гіркотою втрати рідних і близьких друзів. Але знайомство і спілкування з цією людиною було настільки неймовірним і значущим для мене, що я просто не маю права промовчати і не висловити свого захоплення Юлією Рукавіциною. Чарівною, граційною, яка цілком складалася з мистецтва", - написали в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/antonina.mitrakhova)

Раніше повідомлялося про смерть молодого українського кінорежисера і журналіста.

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Теги: смерть, радио, умерла, ведущая, Журналіст
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