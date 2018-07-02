"Цілком складалася з мистецтва": загинула відома українська журналістка і рекламіст (фото)

У столиці прощаються з популярною радіоведучою

У Києві 29 червня загинула ведуча радіо "Аристократи", журналіст і рекламіст Юлія Рукавіцина. Про це повідомили колеги та близькі ведучої у соцмережі Facebook.

Прощання відбудеться в столиці в понеділок, 2 липня.

"Друзі, завтра прощаємося з Юлією Рукавиціною. 15:30 - 17:00 Крематорій на Байковому. 18:00 Хинкальная на Хмельницького, 29/2. Юля хотіла грузинське застілля без сліз", – розповіли в мережі.

Фото: Юлія Рукавіцина (facebook.com/julia.rukavitsina)

Юлія Рукавіцина починала кар'єру як радіожурналіст. Згодом вона працювала в рекламних агентствах Willard Group, "Бюро Маркетингових Технологій", Publisic Visage, видавничому домі Perekhid Publishing House. Також Рукавіцина була автором креативу для величезної кількості українських і міжнародних брендів, співорганізатором фестивалю Archikidz, і навіть викладачем журналістики, передає "Медіаняня".

На радіо "Аристократи" вела програми "Діти – дітям" і "Недільний тато", створила подкаст "Занурення".

За даними користувачів мережі, Рукавіцина потрапила в ДТП.

Скріншот поста (facebook.com/olga.zhygmanovska)

Знайомі журналіста висловили співчуття рідним і розповіли про знайомство з радіоведучою.

"Мої переживання неможливо порівняти з гіркотою втрати рідних і близьких друзів. Але знайомство і спілкування з цією людиною було настільки неймовірним і значущим для мене, що я просто не маю права промовчати і не висловити свого захоплення Юлією Рукавіциною. Чарівною, граційною, яка цілком складалася з мистецтва", - написали в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/antonina.mitrakhova)

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