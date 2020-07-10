В Минздраве сделали заявление про новый учебный год для школьников

В Минздраве сделали заявление про новый учебный год 2020-21 для школьников - вопрос, который сейчас остро волнует всех родителей.

Так, Максим Степанов, министр здравоохранения на брифинге по ситуации с коронавирусом на 10 июля сказал, что решение готовится и скоро будет объявлено.

По словам главы ведомства, сейчас вместе с Министерством образования и науки они рассматривают разные варианты (дистанционное обучение, с посещением школы, смешанное), разрабатывают правила и алгоритмы.

Судьбу нового учебного года чиновник пообещал решить в скором времени, о чем будет объявлено уже через 7-10 дней.

"Конечно, мы хотим, чтобы наши детки вернулись к обычному режиму обучения. Чтобы они пошли в школу 1 сентября... Но COVID-19 вносит свои коррективы. Поэтому мы сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем правила, каким образом наши дети могли бы учиться", - сказал чиновник.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября. Для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей Украине.

А вот депутат от "Слуги народа" и член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук сказал, что 1 сентября в школу точно пойдут ученики младших классов, так как они не смогут учиться дома самостоятельно.