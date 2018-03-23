"Мир на это пока не идет": Рефат Чубаров рассказал, как заставить РФ вернуть Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа уверен, что нужно объединить усилия с мировым сообществом

Для того чтобы Крым вернулся к Украине, необходимо объединить усилия мирового сообщества, в первую очередь, европейских стран. Об этом "Апострофу" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Дальнейшие действия Украины в вопросе освобождения Крыма? Пока мир не найдет эффективного механизма, чтобы заставить Россию вернуться в пределы международного права, Украина единолично никак не сможет заставить РФ уйти с украинских земель", - считает Чубаров.

"Должны быть объединены усилия мирового сообщества и, в первую очередь, европейских стран. Это должны быть более жесткие санкции, такие как отключение SWIFT и эмбарго на энергоносители. Но мир на это пока не идет", - добавил он.

Напомним, что крымский школьник отказался получать российские документы.

"Привет. В нашей школе ЧП. Один ребенок ученик отказывается получать русский аусвайс. Не знаю чем это кончится... Дело в том, что учителя сами боятся это афишировать. Просто накажут за это его родителей. Директор уже настаивает, чтобы подготовили письмо в органы, дело в том, что и не скроешь такое. Уже у всех его сверстников документы собраны. Поступок конечно мощный", - процитировал журналист письмо с рассказом.

Напомним коротко о главных событиях 22 марта 2018 (видео: РБК-Украина)