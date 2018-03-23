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"Світ на це поки не йде": Рефат Чубаров розповів, як змусити РФ повернути Крим

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:22
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Глава Меджлісу кримськотатарського народу впевнений, що потрібно об'єднати зусилля з світовим співтовариством

Для того щоб Крим повернувся до України, необхідно об'єднати зусилля світового співтовариства, у першу чергу, європейських країн. Про це "Апострофу" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Подальші дії України в питанні звільнення Криму? Поки світ не знайде ефективного механізму, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права, Україна одноосібно ніяк не зможе змусити РФ піти з українських земель", - вважає Чубаров.

"Повинні бути об'єднані зусилля світового співтовариства і, в першу чергу, європейських країн. Це повинні бути більш жорсткі санкції, такі як відключення SWIFT і ембарго на енергоносії. Але світ на це поки не йде", - додав він.

Нагадаємо, що кримський школяр відмовився отримувати російські документи.

"Привіт. В нашій школі ПП. Одна дитина учень відмовляється отримувати російський аусвайс. Не знаю чим це скінчиться... Справа в тому, що вчителі самі бояться це афішувати. Просто покарають за це його батьків. Директор вже наполягає, щоб підготували лист в органи, справа в тому, що та не приховаєш таке. Вже у всіх його однолітків документи зібрані. Вчинок звичайно потужний", - процитував журналіст лист із розповіддю.

Нагадаємо коротко про головні події 22 березня 2018 (відео: РБК-Україна)

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Теги: Рефат Чубаров, Крым
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