Мир скоро исчезнет: украинская группа записала экоманифест

Модная украинская группа adm:t выпустила клип-экоманифест "paket".

В дебютном видео adm:t символом затухающей жизни на Земле становятся лампочки. Они гаснут на протяжении видео - так же медленно, но также неизбежно, как и человечество, погибающее из-за беспечного отношения к миру вокруг.

"Нас всех беспокоят изменения климата, но не все осознают, насколько глубоко проблемы экологии связаны с повседневной жизнью. “paket” - это песня-призыв, остановиться и оглянуться вокруг. Если каждый из нас начнет задавать себе вопрос: а что конкретно он сделал для экологии, возможно однажды нам удастся избежать катастрофы", - говорит лидер группы Андрей Дмитренко.

adm:t — paket

Добавим, что уже этой осенью музыканты adm:t планируют ряд образовательных мероприятий в рамках просветительской экоакции, вход на которые будет свободный.

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