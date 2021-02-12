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Мир в заточении: киевские музыканты выпустили антидот одиночеству и грусти

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 18:35
Мир в заточении: киевские музыканты выпустили антидот одиночеству и грусти We The Censors (фото: пресс-служба группы)
Автор: Styler

Киевская рок-группа We The Censors презентовала недавно свой новый мини-альбом "Two is Enough".

Новое творение столичного пост-панк дуэта, о котором они рассказали нам, доступно в YouTube.

"В четырех стенах мы старались хоть как-то отвлечься от новой реальности. И в этом нам помогал поиск идей, свежая музыка, дистанционные записи... Работа над новым материалом помогла нам не сойти с ума. В ситуации, когда тебе выпадает шанс заниматься только творчеством на протяжении длительного времени, нет ничего лучше, чем затеять запись альбома", - говорят музыканты.

У альбома плотный и грязный звук. Местами здесь веет сыростью старых записей Gang of Four. А где-то альбом достигает монументальности и мощи тяжелого пост-рока. Но несмотря на это, "Two is Enough" транслирует довольно трогательный, миролюбивый посыл к слушателю.

"В неожиданный темный момент жизни с нами остаются те, кто помогает справится со всеми кошмарами. Сосед по лестничной площадке, что делится сигаретой. Друг, который показывает, как установить Zoom, или мама, которая по голосу в телефоне пытается понять, все ли с тобой хорошо?" - поясняет идею названия барабанщик We The Censors Артем Бойко.

Вокалист и гитарист Денис Жилинский же говорит, что для него в этих песнях много ироничного, хотя основная нить проходит в том, что в тяжелый момент важно держаться вместе.

Новый альбом We The Censors

Напомним, недавно ветеринар спел "Несе Галя воду" дуэтом с собачкой и стал героем соцсетей.

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