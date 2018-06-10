Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Митинг в поддержку политзаключенных в Москве: силовики начали задерживать активистов

STYLERLIFE        10.06.2018 - 18:26
Фото: Олег Сенцов (twitter.com mich261213)
Фото: Олег Сенцов (twitter.com mich261213)

На место инцидента уже выехала бригада полицейских

Во время проведения митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола" силовики задержали трех людей. Об этом сообщил организатор мероприятия Лев Пономарев, передает "Новая газета".

По его словам, задержанных россиян увезли в ОВД  Красносельская. На место уже выехала бригада полицейских. Как позже разъяснили Пономареву, людей задержали за недопустимые высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина.

Также в московской полиции уточнили, что на акции присутствовали около 1,7 тысячи россиян. Всего задержать пришлось трех человек.

Обратим внимание, что помимо активистов и правозащитников на митинге также присутствовали российские оппозиционные политики.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, в поддержку политзаключенных на митинге в Москве собралось около полутысячи человек. Они развернули плакат с украинским режиссером Олегом Сенцовым.

 Следует уточнить, что на опубликованном фото видно большой баннер с украинцем и хештегом #SaveOlegSentsov. В самой акции протеста взяли не только активисты и правозащитники, а также и несколько оппозиционных политических партий РФ.

"Мы хотим обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране относительно нарушения основных прав и свобод граждан", - сказал один из организаторов мероприятия Лев Пономарев.

Как сообщалось раннее, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в тюрьме Российской Федерации, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур.

Украинец, который голодает уже длительное время, написал правозащитникам, что чувствует себя нормально и прекращать голодовку не собирается. Он также отметил, что его в российской тюрьме постоянно обследуют врачи.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)

"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве "Поддержка придает ему сил": на Майдане устроили флешмоб в поддержку Сенцова (видео)
Теги: Россия, Сенцов, политзаключенные
"Аморальные фото": воспитательницу детсада уволили за снимки в соцсетях
"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей
"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве
Известная украинская танцовщица впервые стала мамой
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь