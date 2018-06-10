Митинг в поддержку политзаключенных в Москве: силовики начали задерживать активистов

На место инцидента уже выехала бригада полицейских

Во время проведения митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола" силовики задержали трех людей. Об этом сообщил организатор мероприятия Лев Пономарев, передает "Новая газета".

По его словам, задержанных россиян увезли в ОВД Красносельская. На место уже выехала бригада полицейских. Как позже разъяснили Пономареву, людей задержали за недопустимые высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина.

Также в московской полиции уточнили, что на акции присутствовали около 1,7 тысячи россиян. Всего задержать пришлось трех человек.

Обратим внимание, что помимо активистов и правозащитников на митинге также присутствовали российские оппозиционные политики.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, в поддержку политзаключенных на митинге в Москве собралось около полутысячи человек. Они развернули плакат с украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Следует уточнить, что на опубликованном фото видно большой баннер с украинцем и хештегом #SaveOlegSentsov. В самой акции протеста взяли не только активисты и правозащитники, а также и несколько оппозиционных политических партий РФ.

"Мы хотим обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране относительно нарушения основных прав и свобод граждан", - сказал один из организаторов мероприятия Лев Пономарев.

Как сообщалось раннее, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в тюрьме Российской Федерации, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур.

Украинец, который голодает уже длительное время, написал правозащитникам, что чувствует себя нормально и прекращать голодовку не собирается. Он также отметил, что его в российской тюрьме постоянно обследуют врачи.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)