Мітинг на підтримку політв'язнів у Москві: силовики почали затримувати активістів

На місце інциденту вже виїхала бригада поліцейських

Під час проведення мітингу "За вільну Росію без репресій і свавілля" силовики затримали трьох людей. Про це повідомив організатор заходу Лев Пономарьов, передає "Нова газета".

За його словами, затриманих росіян відвезли в ОВД Красносільська. На місце виїхала бригада поліцейських. Як пізніше пояснили Пономарьову, людей затримали за неприпустиме висловлювання в адресу президента РФ Володимира Путіна.

Також в московській поліції уточнили, що на акції були присутні близько 1,7 тисячі росіян. Всього довелося затримати трьох осіб.

Звернемо увагу, що крім активістів і правозахисників на мітингу також були присутні російські опозиційні політики.

Нагадаємо, у неділю, 10 червня, на підтримку політв'язнів на мітингу в Москві зібралося близько півтисячі людей. Вони розгорнули плакат з українським режисером Олегом Сенцовым.

Слід уточнити, що на опублікованому фото видно великий банер з українцем і хештегом #SaveOlegSentsov. В акції протесту взяли не тільки активісти та правозахисники, а також і кілька опозиційних політичних партій РФ.

"Ми хочемо звернути увагу суспільства на катастрофічну ситуацію в країні щодо порушення основних прав і свобод громадян", - сказав один з організаторів заходу Лев Пономарьов.

Як повідомлялося раніше, український режисер Олег Сенцов, незаконно утримувався у в'язниці Російської Федерації, написав лист правозахисникам Миколі і Тетяні Щур.

Українець, який голодує вже тривалий час, написав правозахисникам, що почуває себе нормально і припиняти голодування не збирається. Він також зазначив, що його в російській в'язниці постійно обстежують лікарі.

Скільки українських політв'язнів в РФ (video.rbc.ua)