Морозы до -15 градусов: синоптики дали прогноз на первый день зимы

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики сообщают, что холоднее всего будет в западных областях нашей страны

В субботу, 1 декабря на улицах нашей страны ожидается настоящий зимний мороз. Максимально холодно будет в западных областях Украины, где ожидаются морозы до -15 градусов. При этом снег будет в центральных, северных, восточных и некоторых южных областях. Такой прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

В субботу ожидается снижение температуры воздуха по всей Украине. Холоднее всего будет в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях, где ночью термометр покажет до -11… -15 градусов мороза. В дневное время во всех западных регионах уровень тепла будет держаться на отметке в -1… -5 градусов. В Черновицкой области стоит ожидать мороз до -6… -8 градусов днем.

Фото: (pixabay.com)

В центральных, северных и северо-восточных регионах нашей страны днем будет примерно одинаковая погода — температура будет держаться на уровне -3… -6 градусов. Ночью этот показатель опустится до -6… -9 градусов.

Южнее будет все теплее и теплее: на Востоке покажет до -1… -4 градусов мороза. Ночью температура может опуститься до -7 градусов. В приморских регионах ожидается 0… -3 градуса днем и до -6 ночью. При этом плюсовая температура будет наблюдаться только на Крымском полуострове и в Запорожской области.

Прогноз погоды на 1 декабря (meteo.gov.ua)

Во всей Украине за исключением западных регионов, Одесской области и Крымского полуостров ожидаются осадки в виде снега. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, а также сильный ветер.

"1 декабря в Украине, кроме западных областей, ухудшение погодных условий: умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см); днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах большинства областей гололедица", — предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, что "Киевавтодор" призвал не парковать транспорт вдоль дорог при ухудшении погоды.

Ранее мы писали, что завтра в Киеве ожидается снег и гололедица.

Видео: РБК-Украина